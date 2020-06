Ciclismo

Más allá de que están lejos todavía las competencias sea de rueda fina o de montaña, el ciclismo ha sido uno de los primeros deportes en abrirse a la nueva normalidad de acuerdo a lo estipulado por la Secretaría Nacional del Deporte.

En esta primera fase, la actividad será en forma individual, no habrá competencias, la idea es que los pedalistas vuelvan a subirse a la chiva y rodar en forma saludable. Y aunque no haya competencia, no se pueden organizar carreras todavía por la aglomeración de gente, no solo de corredores sino de público que siempre acompaña en buen número este tipo de competencias.

En varios lugares del país, grupo de amigos se juntan a la tardecita los fines de semana para rodar juntos, en una pasión mancomunada, recorriendo rutas y caminos vecinales.

El pasado 3 de junio fue el día de la bicicleta, un medio de transporte símbolo de libertad, no contaminante, sinónimo de salud en cada pedaleada. En muchas ciudades del mundo la bicicleta sigue siendo valorada en muchos aspectos en forma positiva, siendo una alternativa más que válida para la movilidad diaria de miles de personas.

A nivel deportivo el ciclismo profesional vuelve de a poco a las competencias de mitad de año en adelante, al menos en Europa, en dónde la UCI y los organizadores tuvieron que reacomodar el cuerpo para establecer nuevas fechas a varias competencias, entre ellas las tres grandes del ciclismo mundial: el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Sin dudas que es otro mundo, el mundo del ciclismo de élite, el mismo se vio afectado por la falta de carreras y el retiro de sponsors que vienen haciendo tambalear a más de un equipo profesional, obligando a muchos de ellos a bajar la cantidad de corredores de sus plantillas o a recortar el salario de ellos para poder seguir subsistiendo.

JOSÉ LUIS TORIANI