Básquet L.U.B: A poco de haber finalizado, ya piensan en la próxima y arman sus planteles

Sin dudas esto es así, a poco tiempo de haber cerrado una nueva temporada, los equipos que jugarán Liga Uruguay ya comenzaron a diagramar la próxima, y en varios casos ya se han confirmado jugadores importantes en cada uno de los planteles de los equipos que “madrugaron”, y ya comenzaron el “armado” y conformación de sus planteles de cara al próxima edición 2019 – 2020 del máximo torneo de baloncesto a nivel país. Pocas semanas después de finalizar una Liga Uruguaya, el mercado para la próxima ya se mueve y varios equipos tienen una estructura de plantel armada. Repasamos todo lo confirmado y lo que puede pasar en cada club.

En el caso puntual de Biguá, el “pato” de Villa Biarritz ya confirmó la presencia del jugador salteño (ex Círculo Sportivo) Juan Salvador Zanotta Dalmao, quién actualmente defiende al Club A. Peñarol en el torneo Metropolitano de Ascenso. Vale recordar que los planteles pueden tener hasta cuatro fichas mayores, tres innominados (ya sea nacional, nacionalizado o extranjero), un Sub 25 (debe ser jugador calificado en la institución) y hasta dos fichas Sub 23 provenientes de otros clubes de Liga, Metropolitano, o DTA. El plantel se completa con menores oriundos del club, lo cual puede incluir jugadores del interior que lleguen por primera vez al básquetbol capitalino.