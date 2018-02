Con dos jugadores salteños dentro de la nómina, el entrenador Marcelo Signorelli convocó al plantel reservado para afrontar los dos partidos siguientes por ventana de Eliminatorias al Mundial China 2019.

La siguiente lista y/o nómina de jugadores “reservados” por la Federación Uruguaya de Básquetbol para los partidos de la próxima “ventanas” de Eliminatorias para el Campeonato Mundial de China 2019, donde como hemos informado la selección nacional deberá disputar sus dos compromisos fijados en calidad de visitante ante sus similares de Argentina y Panamá respectivamente los días 23, y 26 del mes en curso. Según trascendió a nivel de la FUBB, ya estaría confeccionada la lista de los doce (12) jugadores que disputarán dichos partidos de los días 23, y 26 de febrero próximos, correspondientes a la siguiente “ventana” de Eliminatorias. De todas formas, y según trascendidos, que se conocieron por medio de algún integrante de la FUBB, dicha lista (la de los doce jugadores), se mantendrá por unos días en reserva a expreso pedido del Cuerpo Técnico encabezado por el entrenador Marcelo Signorelli.

Estos son los jugadores “reservados” por Uruguay

Bases: Hernán Álvarez – Biguá – 182 – 99. Gustavo Barrera – C. Rivadavia (Argentina) 191 – 85. Jayson Granger – España – 191 – 89. Luciano Parodi Weber Bahia (Argentina) 178 – 94. Joaquín Rodríguez – Aguada 194 -99

Santiagp Vidal – Regatas

(Argentina) 180 – 89

Ayuda base:

Demian Alvarez – Aguada – 193 – 84. Andrés Dotti – – DSC 185 – 93 (1ª convocatoria)

Bruno Fitipaldo – Avelino (Italia) 185 – 91.

Facundo Medina – Hebraica – 190 – 94. Federico Pereiras – Aguada – 186 – 94 Juan Salvador Zanotta – Hebraica 182 – 95

Aleros: Rodrigo Brause – Bigua 192 – 94 Juan Ducasse – Lee Academy (Trouville) 206 – 98. Sebastián Vázquez – Goes – 192 – 85

Ala pivot: Nicolás Borsellino – Biguá – 201 – 86

Hernando Cáceres – Trouville 202 94.

Mathías Calfani – San Lorenzo (Argentina) 204 – 92

Gonzalo Iglesias – Weber Bahia (Argentina) 203 – 93

Sebastián Izaguirre – Hebraica – 206 85. Pivot: Esteban Batista – Welcome – 206 – 83. Hatila Passos – Malvín – 211 – 85. Kiril Wachsmann – DSC – 200 – 84.