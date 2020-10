Santa María de Arapey presentó la Gran Campeona Hereford y el Campeón Supremo de la raza

Enrique Bonino fue el jurado de la raza Hereford ayer en la Expo Salto, sintiéndose por ello «muy contento, fue una muy buena muestra». Destacó que en Salto la muestra no había bajado de calidad, pero sí en número, lo cual se revirtió en esta oportunidad, presentándose un muy buen número de animales.

«Tuve la suerte de poder jurar en esta exposición, que creció en número y también en calidad», expresó.

Bonino dijo que es muy hincha de las exposiciones porque la competencia es la que hace caminar las razas, por lo cual consideró que fue una gran exposición.

Agregó que en los lotes de campo eligió al lote astado porque era el más parejo de toda la exposición, si bien había toros que tenían un preparo brutal, hasta un preparo un poco desmedido en algunos casos, lo cual «no es tan necesario».

Me gustó mucho ese lote por la paridad que tiene, por el tipo de toro, animales muy funcionales, muy ágiles, con buen pigmento ocular y apoyados en unos EPD excelentes.

Bonino indicó que los EPD son una herramienta que se utiliza para seleccionar, pero «primero hay que seleccionar con los ojos, clasificarlos; vivirlos a los animales». Agregó que en las planillas «nos apoyamos y corregimos muchas cosas, no es que no las mire sino que sí lo hago en las decisiones más difíciles».

En lo que hace a los animales de bozal, indicó que la muestra estuvo a tono con los animales de campo, donde las hembras que eran la gran mayoría, estaban muy bien orientadas, son hembras que anduvieron arriba en la Expo Prado, hay mucho futuro en ellas, resaltó

VEREDICTOS

Lote Especial PO: Brete 11 de Los Tordos S en C.

Mejor toro: RP 1015 del Brete 11 de Los Tordos S en C.

Lote Campeón PI: Brete 9 (Hereford astado) de Los Tordos.

Segundo mejor lote: Brete 4 de Pingo Viejo.

Tercer Mejor lote: Brete 8 de Santa María de Arapey de Alejandra Parietti.

Copa de Honor y Campeón Supremo: RP 6173 del Brete 8 de Santa María de Arapey.

Segundo Mejor toro: RP 6260 del Brete 4 de Pingo Viejo.

Tercer Mejor Toro: RP 6134 del Brete 8 de Santa María de Arapey.

BOZAL

Gran Campeona Hereford: Brete 27 de Alejandra Parietti (Santa María de Arapey).

Gran Campeona Polled Hereford y Campeona Suprema: Brete 21 de Omar Burutarán.

Reservada Gran Campeona: Brete 22 de Alejandra Parietti.

Tercer Mejor Hembra: Brete 23 de El Trébol de Martín Salto.

Gran Campeón: Brete 24 de Vasco Pampeano SRL.

Reservado Gran Campeón: Brete 25 de Los Tordos.

Tercer Mejor Macho: Brete 26 de El Trébol de Martín Salto.