Una destacada actuación tuvo ayer la cabaña salteña San Rafael, ya que obtuvo la Campeona y Reservada Campeona de la raza Polled Hereford y el Reservado Campeón Dos Años Mayor en la raza Aberdeen Angus.

«Estamos muy contentos, porque teníamos mucha fe en las dos Junior que traíamos», comentó a Omar Burutarán, tras la obtención de la Campeona Junior, perteneciente a su firma y la Reservada Campeona Junior Polled Hereford de Vasco Pampeano que está en cabaña San Rafael, por lo cual «es una satisfacción por partida doble». Además porque participaron «en una pista muy concurrida, y con un nivel extraordinario dentro de la raza Hereford, viendo cómo evoluciona cada vez más, con animales muy funcionales, en el caso de las hembras, muy femeninas, futuras madres y madres ya realizadas como fue la Gran campeona».

Burutarán reiteró su satisfacción, por este logro porque eran las dos hembras que presentaron en la raza y haber logrado estos premios «es una alegría inmensa».

Respecto a las hembras, comentó que son bastante diferentes en su tipo; la campeona (de Omar Burutarán), «es hija de una gran campeona de hace muchos años atrás en el Prado, de San Rafael, con una sangre de un toro americano que hicimos un cruzamiento, un trasplante de embriones que nos dio un resultado muy bueno, y a su vez esa vaca es un ejemplar que le tenemos una fe bárbara porque todo lo que ha producido ha andado en punta, acá (en el Prado) o en el interior, nos ha dejado una cantidad futuras madres y madres ya en producción y salió esta Junior que el año pasado no la quisimos traer, sino que lo hicimos este año y fue una satisfacción grande».

Respecto a la reservada campeona, de Vasco Pampeano, comentó que «es hija de una vaca adquirida en a liquidación de «La Chiquita» de Anselmi, que se hizo un cruzamiento con un toro americano también, y produjo ese excepcional vientre».

Cabaña San Rafael concurre a la Expo Prado desde hace casi 30 años; «desde la época de mi padre, al principio con animales astados, después con mochos, posteriormente con ambos y luego incorporamos Angus negros y colorados».

«No tengo una receta», para continuar exponiendo y estar en los primeros lugares a lo largo de los años, dijo Burutarán, «lo que hago y trato de transmitirle a mis hijos, es que esto no es trabajo de un día ni de dos, sino que es un trabajo a largo plazo, que hay que disfrutar cuando se gana, pero hay que aprender cuando no se gana, sacar las conclusiones de lo que se hace bien o de lo que nos equivocamos como todo ser humano y tratar de corregirlo».

Explicó que a modo personal, «la parte de la exposición es muy importante, porque te comparas con las demás cabañas que hay en el país y a primer nivel».

Destacó que lo que siempre trata de inculcarle a sus hijos es que «no todo es ganar la competencia, porque puede haber animales que no son del gusto del jurado y quedan para atrás y nadie puede decir que está bien o mal, es una cuestión muy subjetiva, es la apreciación de la persona que está designada para hacer las filas que, de repente no comparten la línea que uno busca dentro de la cabaña».

Indicó que «hay que marcarse determinadas líneas, buscar determinados parámetros, y con todas las herramientas que tenemos hoy en día como son EPD, la genómica que nos permiten evaluar con un respaldo muy fuerte, basándonos en todos estos números».

ANGUS

En la pista de Aberdeen Angus, San Rafael presentó ayer un solo animal que fue reservado campeón en su categoría, y participó en la fila final teniendo en cuenta que el campeón Dos Años Mayor fue Reservado Gran Campeón.

«Fue una apuesta fuerte, porque sabíamos que el toro iba a competir en una categoría donde había grandes toros -como se confirmó-, pero tuvimos la enorme satisfacción que entró segundo en la categoría y volvió a la pista ocupando el lugar que había dejado el Reservado Gran Campeón, por lo que es un orgullo tener el toro en la fila de los grandes campeones y sobre todo, resalto lo que gustó el animal», indicó.

En este sentido explicó que, si bien «no queda simpático que uno lo diga, pero nos vinieron a felicitar porque es un toro muy positivo, útil, una herramienta fundamental para trabajar, es un toro que está lleno de carne, es moderado, tiene un sello racial muy importante, y desde el año pasado que empezó a concurrir a las exposiciones nos ha dado muchas satisfacciones».