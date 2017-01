River Plate

En la temporada pasada a nivel de Primera División, a River Plate no le faltó protagonismo. Jugó un total de 22 partidos, de los cuales ganó 9, empató y perdió 7. Contabilizó 30 goles a favor y 25 goles en contra. Concluyó con 33 puntos en la octava colocación. Pero más allá de ese trayecto, el equipo descarriló el sueño de ser uno más en el combate de la tercera rueda. Pero con River Plate 2017 se van echando las cartas sobre la mesa. Las resoluciones puntuales. Desde EL PUEBLO apuntamos respecto a la continuidad de Maximiliano Summers, en tanto ahora surge la novedad: SANDRO ARANDA fue nominado Director Técnico de la categoría Sub 18. En la temporada pasada, Sandro fue uno más en el plantel Superior de Dublín Central que jugara el Campeonato Salteño en la “A”.

La directiva de River Plate tiene convencimiento pleno: que Sandro Aranda trasmita a las nuevas generaciones del club, el conocimiento de tantos años adquiridos en el fútbol y sobre todo en dos aspectos: lo conceptual y lo técnico. Fundamentos sobre la mesa, desde el catálogo de uno de los futbolistas más talentosos que generó el fútbol salteño en los últimos treinta años. No existe el menor registro de dudas en esa dirección. Sandro, lo ha sido.