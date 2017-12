En conferencia de prensa y con la participación del director de la División de Sanidad Animal de los SSGG, Carlos Fuellis y el gerente de Desarrollo del SNIG (Sistema Nacional de Información Ganadera), Mario Andrés Rodríguez, se informó acerca de la nueva funcionalidad para habilitar y refrendar de manera electrónica, tambos, corrales de engorde y granjas avícolas a través del portal web del SNIG. A partir del 1º de diciembre de 2017, se deberá realizar a través de la web en todo el país.

La importancia de contar con los establecimientos habilitados o refrendados es una garantía de calidad e inocuidad de los alimentos que consumimos todos los ciudadanos. Entre los controles que se exigen se encuentran: potabilidad del agua utilizada en el establecimiento, personas dentro del lugar con condiciones de salubridad acorde a la producción, en los casos que amerite presentar plan para la Producción Lechera Sostenible, entre muchos otros y diversos requisitos.

Fuellis remarcó que la normativa aplicada y el procedimiento que hasta el momento se venía realizando en papel y ahora será on line, no sufrió ninguna modificación en sus contenidos.

Los veterinarios deben ingresar con su usuario al SNIG y en “CAPACITACION/Habilitaciones y refrendaciones electrónicas” encontrará el curso de autoaprendizaje con todos los materiales necesarios para instruirse en el tema. En el caso de los veterinarios no operadores de movimientos ya pueden solicitar usuario para realizar dichas habilitaciones y refrendaciones en formato electrónico. El usuario les permitirá ingresar al SNIG y realizar el procedimiento de autoaprendizaje antedicho.

En otro orden, Rodríguez informó que el SNIG trabaja, además, en la automatización y digitalización de los tipos de marcas y señales. Alcanzado este objetivo, permitirá que los usuarios puedan realizar estos trámites en forma electrónica desde su cuenta de usuario productor en el SNIG. Mientras este proceso se lleva a cabo, los productores deberán realizar estos trámites en forma presencial en el CAM de la calle Constituyente 1476 en el horario de 9 a 16:30 o con los territoriales del SNIG en las distintas ciudades del interior donde se presta actualmente el servicio. Si el titular no puede concurrir a realizar el trámite, un apoderado deberá concurrir con un poder notarial.

Las marcas y señales son por ley lo que identifica quien es efectivamente el propietario del animal.

En esta oportunidad, el representante del SNIG se refirió a modificaciones de horario en el servicio de mesa de ayuda del sistema, que a partir del 1º de enero de 2018 será:

De lunes a viernes de 7:00 a 23:00 horas; sábados de 8:00 a 22:00 horas; domingos de 10:00 a 16:00 horas.