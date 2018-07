En la jornada de ayer domingo a la tarde (15.00 horas), y a puertas cerradas, se jugó en el estadio Ernesto Dickinson el “pico” del partido que fuera suspendido el día 20 de mayo en cancha de Gladiador, debido a los hechos y situaciones acaecidos aquella tarde (pedrea generalizada), y que fueron informados en estas páginas en su momento. El partido correspondía a la quinta fecha, de la primera rueda (Apertura) del campeonato “Salteño” en la divisional “A”, donde al momento de la suspensión decretada por el árbitro central Fernando Samit, al partido lo ganaba el equipo de Santa Rosa en cifras de 1 a 0 con gol convertido a los 13´ por intermedio del jugador Carlos Dutra del equipo “Santo”

Ayer se jugó el “pico” de este partido, el que inició con un saque lateral en favor de Santa Rosa en tres cuartos de cancha en zona defensiva del equipo “Santo”.

No pasó demasiado en los 17´ reglamentarios restantes, y los 5´adicionados por el árbitro central Fernando Samit, en un tramo de partido donde ambos equipos desde el vamos intentaron “presionar” la salida del rival, pero fueron muy pocas las chances creadas en el escaso tiempo de juego.

Solo a los 12´ un remate cruzado de Fernando Fernández de Santa Rosa pasó muy cerca, y sobre los 18´, no pudo definir bien el jugador Santos Suárez del “Santa”, y la buena reacción del golero Agustín Cardona para enviar la pelota al corner. Fue solo eso, Saladero prácticamente no tuvo chances de riesgo sobre el arco defendido por Juan C. Ferreira, y al final el resultado quedó como estaba al momento de la suspensión, o sea que la victoria y los tres puntos quedan en manos del equipo de Santa Rosa.

DANIEL SILVEIRA

Así pasó!

Liga Salteña de Fútbol. Campeonato “Salteño”

Divisional “A: Partido correspondiente a la 5ª fecha (Apertura)

(“Pico” de partido suspendido a los 28´del segundo tiempo en cancha de Gladiador el domingo 20 de mayo de 2018)

Domingo 8 de julio

Escenario: Estadio Ernesto Dickinson) (A puertas cerradas)

Árbitro central: Fernando Samit (Bien)

Asistentes: Pablo Almirón – Héctor La Cruz

SANTA ROSA (1): Juan Carlos Ferreira, Robert Acosta, Edwar Tabárez, Diego González, Maximiliano Ugolino, Rúben Fagúndez, Cristian Damacena, Carlos Dutra, Ángel Márquez, Santos Suárez (12´ Alfredo Verón), Fernando Fernández. D. T: Alexis Duarte

SALADERO (0): Agustín Cardona, Martín Pertusatti, Matías Da Silva, Luis Texeira, Hugo Costa, Hugo Muñoz, Nicolás Tomás, Juan Píriz, Gastón Barrientos, Sebastián Cortés, José Píriz. D. T: Rafael García

GOLES: P/T 13´ Carlos Dutra (SR)

OBSERVACIONES: Al final se jugaron ayer 22´de partido, los 17´ del “pico” restante, más los 5´ que fueron adicionados por el árbitro central Fernando Samit.

El mejor jugador de la cancha: (No hubo lucimiento personal para adjudicar tal concepto a jugadores de ambos equipos)