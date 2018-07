El Tribunal Arbitral de la Liga Salteña de Fútbol, finalmente se pronunció respecto al juego inconcluso de Saladero y Santa Rosa. Jugaban en cancha de Gladiador, el 20 de mayo (domingo), por la quinta fecha del Campeonato Apertura. Cuando transcurrían 28 minutos del segundo tiempo, el partido fue suspendido en razón de una pedrea que se descargó sobre el escenario. El Tribunal no reconoció elementos probatorios, respecto a quienes fueron protagonistas de los desmanes, razón por lo cual el partido se debe reiniciar. Se trata de un “pico” de 17 minutos que se disputará el domingo próximo a las 15 horas en el Parque Dickinson a puertas cerradas. Hay que tener en cuenta que mañana miércoles en el estadio, Ferro Carril y Saladero (19.30′) complementan la 11ª fecha. Por lo tanto, imposible establecer las posiciones finales y determinar quienes son los equipos pares e impares de cara a la segunda rueda, la que se jugará en dos llaves.

A la luz de ello, NO SE PODRÁ INICIAR el Campeonato Clausura. El lunes próximo, el Consejo Superior definirá respecto al domingo siguiente si el fútbol retorna o no, teniendo en cuenta la final del Mundial que se celebra en Rusia.

PENA DE ENTRADAS: TAN SOLO LAS 730

Un total de 81. 720 pesos recaudados en la fecha que pasó, por la venta de 730 boletos. En el Parque Luis T. Merazzi, 274 y $ 29.260. En Nacional: 456 y $ 51.760. Miércoles de la semana pasada con Ferro Carril y Universitario en el Dickinson, 212 entradas y $ 24.360.

En el domingo que pasó, los colados no faltaron. Y fueron denunciados: 5 de Santa Rosa, 2 de Tigre, 25 de Nacional y 67 de Ceibal.

DE PENA EN PENA

El Tribunal para decidir: Stéven Panza (S. Nuevo) 1, Martín Silva (Gladiador) 1, Cristian Lima (Gladiador) 1, Fernando Añasco (Progreso) 1 y Sergio Sagradini (DT de Progreso) 2. Con destino al Tribunal, quienes fueron expulsados: Elías Andaluz (Universitario), Juan Viera (Ferro Carril), Valentín Rivero (Tigre), Juan Manuel Trindade (S. Uruguay), Santiago Chalela (Progreso), Diego Medina, Juan de los Santos, Mauricio Trinidad y Richard Albernaz (DT) todos de Gladiador, Octavio Pintos, Alexander Píriz y Emilio Silva (Ayudante de Campo) de Universitario, Jonatan Neira (Nacional), Francisco Cano (Nacional). En este último caso se trata de una denuncia.

S. URUGUAY GANA PUNTOS Y 6 MESES A FRANCO AVALOS

Finalmente el Tribunal Arbitral le concedió razón a Salto Uruguay en su reclamo de puntos a Universitario, porque Franco Ávalos jugó con tres tarjetas amarillas acumuladas. Los decanos suman 3 puntos más y Universitario 3 menos, en tanto se aplican SEIS meses de sanción a Franco Ávalos.

HORA DE SUB 14 y SUB 15, MÁS PEÑAROL Y DANUBIO

Miércoles en el Parque Juan José Vispo Mari, con fútbol a nivel Sub 14 y Sub 15. Selecciones de Salto, de Villa Constitución, más Peñarol y Danubio de Montevideo. En tanto a nivel del Consejo Único Juvenil, los partidos Sub 15 y Sub 18 pactados para hoy, fueron suspendidos.

Ayer en el Consejo Superior, el anuncio respecto al inicio de la Sub 20 en el caso de la “B”. Tres canchas habilitadas para ese fin: las de Sud América, Cerro e Hindú.

El delegado de Salto Nuevo, interrogó respecto a quienes integran la Comisión de Selección. Respuesta: los neutrales, la coordinación de Jorge Noboa y las sumas de Javier da Col y Ramiro Araújo en calidad de delegados. De última, prolongado debate respecto a las Fichas Médicas: quiénes son las entidades que pueden expedirlas y que tengan validez para los clubes de la Liga. A nivel local, las que suministran Cacennas y Centro Médico, pero desde otras mutualistas del interior del país, ¿se las admite sin más trámite? Tema pendiente de resolución.