Tras la intensa pre-temporada con pruebas en Nurburgring (Alemania), Magny Cours (Francia) y a comienzos de esta semana en Salzburgring (Austria), Santiago Urrutia tiene ahora en su objetivo inmediato la Primera Fecha (dos carreras) del abreviado Campeonato Mundial de Turismos (WTCR-FIA) con sede en el autódromo de Zolder, Bélgica.

La etapa de preparación, adaptación al equipo y al auto han sido catalogadas por el piloto compatriota como «muy positivas», siempre de menos a más y cerrando la misma con una reflexión que entusiasma: «quedé muy conforme con mi evolución».

De hecho y en Austria, el piloto oriundo de Miguelete, Colonia, logró ponerse a la par de sus compañeros de equipo al volante del Lynk & Co TCR 03 con el que tomará parte por primera vez en el máximo certamen de Turismos del mundo como piloto oficial del equipo Cyan Racing Link & Co con base en Suecia que desarrolla el modelo de origen chino (Geely) que en 2019 se consagró Campeón Mundial por Equipos del WTCR-FIA.

Ahora, Santiago Urrutia deberá realizar una cuarentena responsable (para cuidarse del Covid-19) hasta viajar rumbo a Zolder, Bélgica, donde del 11 al 13 de setiembre, dará comienzo el Campeonato Mundial. Todos serán sometidos a controles sanitarios y de detectarse «positivo» al Covid-19, se queda fuera del evento. Una sede que fue incluida a último momento en sustitución del autódromo de Salzburgring donde precisamente el equipo Cyan Racing Link & Co había decidido hacer sus últimos test para llegar mejor preparado a la primera cita mundialista 2020.

Mientras tanto y en los cuarteles generales del Cyan Racing en Gotemburgo, Suecia, los cuatro Lynk & Co que presentará el equipo –entre ellos el Nro. 12 de Santiago Urrutia- son hechos a nuevo y se coloca el motor 0 km para comenzar la temporada el 11 de setiembre.