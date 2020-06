Finalmente, la Fórmula Regional Américas confirmó que serán dos y no tres carreras, como estaba previsto originalmente, las que componen la primera fecha del Campeonato 2020.

Tendrán como sede el autódromo de Mid Ohio en Lexington. Una pista en la que Santiago Urrutia tiene gratos recuerdos con varias victorias tras su paso por allí cuando la Pro Mazda y la IndyLights.

Sin embargo, es toda una incógnita el rendimiento que podrá alcanzar el fin de semana próximo cuando sea su bautismo y el de su equipo HMD Motorsports en la categoría Fórmula Regional Américas.

Apenas una breve prueba privada el pasado fin de semana en el autódromo Autobahn en las afueras de Chicago para entender junto a sus ingenieros del HMD el funcionamiento de Ligier JS F3.

Al respecto, Santiago Urrutia ya camino a Mid Ohio, destacó lo siguiente: «es un auto totalmente distinto al IndyLights. Pero me adapté rápido y el equipo trabajó muy bien. Mejoramos mucho entre sábado y domingo y eso me deja con buenas expectativas para el estreno del próximo fin de semana. Somos nuevos en la categoría y llegamos casi sin rodaje previo pero tengo buenas expectativas respecto a que podemos ser competitivos. La prueba del jueves todos con neumáticos nuevos, será muy importante para nosotros porque nos va a situar en la categoría».

Asimismo, Santiago Urrutia indicó que tendrá que ensayar la largada con «partida detenida» ya que por ser una categoría bajo la normativa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), se compite bajo sus reglamentos y por tanto, no hay largada en movimiento.

Este jueves arranca la temporada en Mid Ohio con el primer entrenamiento de la Fórmula Regional Américas y el viernes tendrá otro ensayo libre antes de pasar a la clasificación.

La categoría ha logrado este año (tercero en su breve historial) una compacta grilla de más de 20 autos. Andretti Autosport se vino también a la Fórmula Regional Américas. El equipo estará con su joven estrella Danial Nielsen Frost con quien este año iban por el título de la IndyLights.

Por su parte, el equipo Newman Wachs Racing contará con los servicios del experimentado piloto brasileño Víctor Franzoni, campeón Pro Mazda en 2017.

El fin de semana de Santiago Urrutia se compone de dos ensayos libres, una clasificación y dos carreras (una el sábado y otra el domingo) de igual duración. Fuente: Motormario. com .