El presidente Juan Manuel Santos asegura que el cese de fuego se mantendrá y que escuchará a quienes dijeron ‘no’ a los acuerdos.

El presidente Juan Manuel Santos ha aceptado la derrota del sí en el plebiscito por la paz. Rodeado del equipo negociador, se dirigió a los colombianos en una breve intervención en la que reconoció el triunfo del no sobre el sí en la votación del plebiscito por la paz que se vivió este domingo en Colombia. En sus primeras palabras aseguró que velará para que el orden público se mantenga y que el cese al fuego y hostilidades se mantendrá vigente.

“Como Jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación, y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad, que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente, y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí”.

Timochenko : “Las FARC mantienen su voluntad de paz”

Así hemos contado en directo la jornada de votación en Colombia que se ha resuelto con el rechazo del acuerdo entre el Gobierno y las FARC

Colombia decidía ayer si quiere apoyar el inicio de un futuro en paz o la continuación de una guerra que se prolonga desde hace 52 años. Los colombianos votaron en un plebiscito el acuerdo plasmado el pasado lunes en un documento de 297 páginas con la firma del presidente, Juan Manuel Santos, y del líder de las FARC, Timochenko. Ahora, los que acudan a las urnas deberán responder con un sí o un no a una cuestión: “¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?”

Los vecinos del departamento del Caquetá, uno de los más castigados por la guerra con las FARC, tenían su voto claro una semana antes de que se celebrara el plebiscito de este domingo: No. Han vivido la violencia, la extorsión y el secuestro y no estaban dispuestos, como así han demostrado en las urnas, “a perdonar sin cárcel”. A sus vecinos del Meta tampoco les ha servido el ofrecimiento del líder de la insurgencia Timochenko el pasado 26 de septiembre en la firma final en Cartagena. Su dolor ha sumado más de seis millones de votos. Suficientes para ganar. Ni las FARC ni el Gobierno de Juan Manuel Santos han sido capaces durante los últimos cuatro años de convencer a los colombianos de que sus acuerdos eran una alternativa a medio siglo de conflicto armado.

Las FARC, a través de su comandancia, han asegurado en los últimos meses que no volverían a la guerra. Timochenko, líder de la guerrilla, lo ha reiterado enCaracol Radio momentos después de que se conocieran los primeros resultados: «Las FARC-EP mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro”.