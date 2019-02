Para el edil Martín Pertusatti del Partido de la Gente

Ya en pleno desarrollo de la campaña electoral, se comienzan a plantear y a debatir ideas de los distintos partidos políticos. Con el dirigente político que se hable, el tema seguridad permanece en agenda. Sin ir más lejos, ayer se reunieron distintas organizaciones sociales y políticas para formar una coordinadora contra la militarización de nuestra sociedad como respuesta a la propuesta de reforma constitucional del precandidato presidencial nacionalista Jorge Larrañaga.

El Partido de la Gente, que postula a Edgardo Novick para presidente, se ha m ostrado en varias instancias preocupado por el tema seguridad, al extremo de mantener varias reuniones –incluso en nuestro país- con el ex alcalde de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) Rudolph Giuliani. Sobre este tema, EL PUEBLO dialogó con el ex presidente de la Junta Departamental de Salto, Martín Pertusatti, hoy en la Agrupación “Un Cambio por la Gente”, Lista 444 del partido de Novick y que fuera electo edil en mayo de 2015 por el Frente Amplio.

NO A LA MILITARIZACIÓN

“Yo estuve de los dos lados –comenzó diciendo Pertusatti-, porque en su momento supe defender convencido, por ejemplo, que se podía solucionar el tema de la propuesta de la baja en la edad de imputabilidad, estuve en contra de esa propuesta. El objetivo se logró pero con un proyecto que debería haber tenido su evolución, cosa que no ha sido así. Y en general el tema de la seguridad, según el barrio que uno esté visitando, o es el primer o es el segundo tema que los vecinos te plantean. Es seguridad o trabajo, trabajo o seguridad, según la zona en la que estés, pero son los dos temas que nos plantean”.

Respecto a una de las propuestas planteadas en el proyecto de reforma constitucional del senador Larrañaga, Pertusatti dijo que “no estoy de acuerdo con el tema de la militarización. Nuestro partido promueve con nuestro líder Edgardo Novick, junto al ex fiscal Gustavo Zubía, poder poner a los militares a custodiar las cárceles. Hoy tenés cerca de dos mil funcionarios policiales que están abocados a las cárceles. A la propuesta de Larrañaga que pide poner a los militares en las calles, ¿por qué no ponerlos en las cárceles, que así estarán con quienes realmente delinquen? Es verdad aquello que dicen que los militares tienen otra preparación que los policías y que están destinados en su trabajo a diferentes objetivos. Entonces saquemos a esos dos mil policías que están custodiando las cárceles y llevémoslos a las calles y dejemos a los militares custodiando las cárceles en su lugar, eso sí se podría hacer”.

TOLERANCIA CERO AL DELITO

“Nuestro partido –continuó- propone la tolerancia cero al delito, y eso no quiere decir llevar a quien delinque a la cárcel y matarlo, o la pena de muerte. De eso no habla el Partido de la Gente, no lo proponemos nosotros, pero sí proponemos que debe haber medidas más duras. El cambio de la legislación se impone. Hoy veía en la televisión que decían que con el viejo Código del Proceso Penal (C.P.P.), una rapiña te podía llevar a la cárcel hasta por 8 años. Con este nuevo Código, si el juicio se hace y no se abrevia, son 4 años, pero si se abrevia son 2 años, incluso se habló que una rapiña tuvo 120 días de prisión domiciliaria. En eso el Partido de la Gente no está de acuerdo”.

“El otro día miraba un programa en la televisión de nuestros hermanos argentinos, y mostraban, según la relación de población en Latinoamérica con los homicidios, que Uruguay tiene mayor porcentaje que Brasil y Argentina en homicidios con relación a su población, y no estoy hablando que eso pasaba 20 o 30 años atrás, el dato es de un año. ¿Y qué cambió en ese tiempo? Que lo que entró en vigencia es el nuevo C.P.P., donde se le está dando más libertades a los delincuentes. Entran por una puerta y salen por otra”.

“Sobre la propuesta de los allanamientos nocturnos como se está proponiendo, bueno, es discutible. Pero hoy en día, con la actual legislación y los reglamentos internos de la policía, no quieren hacer los allanamientos ni de día ni mucho menos de noche, porque entran a allanar una casa o salen a perseguir a un delincuente y tiran un tiro con una bala de goma, y termina preso el policía. Y si no termina preso el policía, igual terminan con más horas en el juzgado que los propios delincuentes. La policía mismo te lo dice”.

“El otro día pasó algo en Montevideo que nada tiene que ver con un hecho delictivo. Unos policías sacaron a gente de un incendio y fueron sancionados, ¿me entendés? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dejar morir a la gente? Es algo inexplicable a lo que estamos llegando”, concluyó.