Juan Sartori le dará todo el respaldo que necesite el gobierno de Lacalle Pou durante estos 5 años, aunque su sector no haya sido considerado para ocupar el gabinete ministerial, a pesar de ser la puerta de entrada de miles de votantes.

– El Sartorismo anuncia que trabajara fuertemente en buscar las mejoras que se necesitan para terminar con el desempleo y la inseguridad

El senador electo por el Partido Nacional y líder de Todo por el Pueblo, Juan Sartori, se refirió a la designación del gabinete por parte del nuevo presidente electo Luis Lacalle Pou.

El líder de Todo por el Pueblo también respondió a las consultas de las razones por la cual el Presidente electo Luis Lacalle Pou no consideró al Sartorismo para los principales cargos ejecutivos, aunque su sector se posicionó segundo en las internas y sostuvo el 14 % de los votos para la fórmula nacionalista en las elecciones nacionales;

«Le trasladamos al Presidente nuestra intención personal de trabajar desde el Senado en esto cinco años, y le elevamos, a su pedido, un listado de compañeros bien calificados para su consideración.

Los cargos es algo que no le quita el sueño a nuestro sector, lo hemos dicho desde el primer día.

Para nosotros es importante participar y darle todo el respaldo que necesita el presidente y este nuevo equipo para mirar estos próximos años con optimismo, con responsabilidad y, por supuesto, con muchísimo trabajo», dijo y agregó que «hay muchísimas cosas por hacer», pero que tienen confianza de que Lacalle Pou tiene «gente comprometida y muy valiosa para sacar adelante este proyecto de gobierno y este proyecto de país.

Nosotros seguiremos adelante trabajando por y para quienes nos confiaron con su voto que defenderemos por sobre todas las cosas el derecho de buscar las mejoras necesarias que se necesitan para terminar con el desempleo y la inseguridad», concluyó Sartori.

El Sartorismo, la puerta de entrada de nuevos votantes

Cabe destacar que el sector liderado por Juan Sartori «Todo por el Pueblo», recogió votos con perfil de izquierda y del llamado electorado flotante (que tiene su mayor porcentaje en Montevideo y Canelones). El electorado flotante está integrado por el segmento de ciudadanos que no tienen partido y que emiten su voto según la opinión de la coyuntura, son los denominados independientes. La prueba de ello está en la Corte Electoral y por eso el sector obtuvo dos bancas en la Cámara de Diputados: precisamente una en Montevideo y la otra en Canelones.

Según un informe interno presentado a la Mesa Política de Todo por el Pueblo por los técnicos del sector; se concluye que «es un hecho real que el Partido Nacional ganó por unos 38.000 votos y que el Sartorismo con su sector aportó 97.000 votos, la gran mayoría de ellos captando votantes de afuera de Partido Nacional; asegurando la segunda vuelta o balotaje y en definitiva el triunfo en noviembre».