Con una sede colmada de público, que celebró como una victoria el segundo lugar en las internas del Partido Nacional, Juan Sartori, brindó un discurso en el que aseguró que su movimiento “hizo historia” y agradeció el apoyo que ha recibido en todos estos meses. Dijo que seguirá adelante con el proyecto de darle al país “un futuro lleno de oportunidades para todos” y con la “voluntad y las ganas intactas” para construir “una verdadera opción de gobierno”. “Esto recién empieza. Hoy demostramos que generamos en tan solo seis meses una fuerza política de carácter nacional y con presencia en todos los departamento”, afirmó. Y agregó: “Hemos venido para quedarnos. Acá no termina nada. Acá empieza todo. ¡Aquí hay Juan Sartori para rato!”.

También felicitó a Luis Lacalle Pou y al resto de los candidatos que compitieron el líder blanco les envió su reconocimiento y su abrazo fraterno. “No soy hombre de rencores”, dijo. Con respecto a los resultados, afirmó: “Los resultados deben ser asumidos como lo que son: un mensaje muy claro sobre lo que hoy es el Partido Nacional, sobre lo que quieren sus militantes y lo que espera de todos nosotros el país. Esperamos que tome buenas decisiones a favor de nuestra colectividad política y de todos los uruguayos”.

A continuación su discurso completo:

¡Buenas noches, Uruguay!

Hoy es un día en el que hicimos historia. Hoy ha nacido una nueva fuerza política para el cambio que los uruguayos quieren. Muchas gracias por el respaldo que hoy hemos recibido de miles de uruguayos en todo el país.

¿Se acuerdan cómo era la politica antes? Nosotros en seis meses hemos construido una nueva realidad, que recién empieza, que va a seguir creciendo y que será determinante para lo que ocurra en Uruguay de acá en adelante. Fueron más de 200 días de campaña. Un esfuerzo monumental que nos llena de alegría y nos da la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para llegar a todos los rincones de Uruguay con un mensaje de optimismo y de esperanza. En un primer momento creí que tendríamos que enfrentar menos obstáculos. Lamentablemente eso no ocurrió así. La política uruguaya todavia es muy resistente al cambio y a la innovacion. Todavía le cuesta la incorporación de nuevas opciones.

Yo voy a seguir adelante con el proyecto de darle al país un futuro lleno de oportunidades para todos. Con la voluntad y las ganas intactas para seguir construyendo entre todos una opción política que se dedique con todas las fuerzas a reanimar la esperanza, construir unidad, formular consensos y transformarse en una verdadera opción de gobierno. Nosotros seguiremos avanzando en esa dirección hasta que los uruguayos se sientan representados por un gobierno que apueste por el progreso y bienestar de los uruguayos. Por eso quiero agradecer la lealtad de todos ustedes que me dieron su respaldo. Porque acá no termina este esfuerzo. Esto recién empieza. Comienza otra etapa de la misma lucha, de más largo plazo, pero enfocada, ahora más que nunca, en darle a los uruguayos razones para seguir creyendo. Estamos felices con todo lo logrado.

A veces los comienzos son un poco más difíciles, pero siguen siendo una lección de vida para cada uno de nosotros. Son muchas las cosas que hemos aprendido y llevamos en nuestro corazón cada uno de los testimonios que nos confiaron en esta campaña. Y no tengan duda que sigue intacto nuestro compromiso para seguir luchando por sus sueños.

Hoy demostramos que generamos en tan solo seis meses una fuerza politica de carácter nacional y con presencia en todos los departamentos.

Somos un movimiento que llegó para quedarse. Somos una de las listas más votadas en todo el país. Tengan la seguridad de que este movimiento que ya es nacional, con respaldo en todo el país, con una gran votación en muchos departamentos, y vamos a seguir creciendo para que la renovación del partido que hemos impulsado tenga una gran representación de senadores, diputados, intendentes, alcaldes y ediles. Porque de estos resultados también aprendimos todo lo que nos queda por hacer y construir para seguir sumando voluntades. Porque la política tiene que ser un espacio abierto a nuevas iniciativas, a la renovación de los liderazgos y a la incorporación de nuevas ideas. Y en ese esfuerzo siempre van a contar con nosotros. Porque nuestro sueño sigue siendo transformar el país. Y lo vamos a lograr.

Yo siempre he sido un hombre de palabra. Dije que iba a hacer una campaña de propuestas y la hice. Ahora les quiero confirmar que el respaldo que recibí de los uruguayos es para mí un mandato y seguiré luchando para no defraudarlos. En esta campaña yo me dediqué a recorrer el país. Primero me presenté, después escuché mucho, volví a todas las ciudades para presentar el Plan de Todos, y ya saben que hasta hace tres días estuve en gira por el interior. En todas las ciudades y pueblos nos recibieron con afecto, y con esperanza, porque los uruguayos están cansados de las excusas y están ansiosos porque les resuelvan sus problemas. Gracias a todos.

Yo quiero decirles a todos los uruguayos que estos resultados reafirman mi compromiso de seguir buscando soluciones a esos problemas y tratar de hacerlas realidad. Conmigo contarán siempre con una voz y un liderazgo a favor de lograr entre todos ese Uruguay que soñamos y que nos merecemos, y siempre en contra de la resignación, de ese “no se puede” que tanto daño nos ha hecho. Ustedes recuerden siempre: Nosotros dijimos si se puede cuando otros decían que era imposible, y ponían obstáculos en nuestro camino. ¡Y lo logramos!

Nosotros tenemos palabra.

Honramos nuestros compromisos. Para ser alternativa debemos tener el coraje de construir la verdadera unidad. Si queremos ser el partido que convoque a todos los demás partidos a la unidad, debemos comenzar por hacerlo en casa.

Cuenten conmigo para que eso sea así, porque las circunstancias cambiaron, y créanme, los uruguayos no van a acompañar ninguna propuesta que deje afuera lo que ahora somos y representamos. ¡Somos el segundo movimiento de nuestro querido Partido Nacional!

Hemos creado una nueva realidad política, que vamos a cuidar y defender.

Esta noche me siento acompañado por miles de uruguayos. Esta noche me paro frente al país para hacer un anuncio. Me paro frente al país para anunciar que hemos venido para quedarnos.

Acá no termina nada. Acá empieza todo.

¡Aquí hay Juan Sartori para rato! Estamos a disposición del país y comprometidos con un Partido Nacional unido y dispuesto para ser gobierno.

¡Viva Uruguay! ¡Viva el Partido Nacional!