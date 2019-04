En el marco de una intensa recorrida por distintas fiestas tradicionales, el pre candidato del Partido Nacional respondió, al ser consultado por los medios en Nuevo Merlín, a los ataques recibidos constantemente por parte del Intendente Botana.

Lejos de querer entrar en polémica, lo que asegura, no suma a la unidad partidaria y han llevado históricamente al Partido Nacional a la derrota en las elecciones, Sartori expresó que;

«Por suerte en democracia la gente es quién elige al candidato. Entonces yo he recibido críticas desde el primer día que lancé mi candidatura.

Creo que de cierta manera es normal, quienes están ahí desde siempre, los mismos de siempre, que tienen una manera de hacer las cosas que es la de siempre; seguramente ven con recelo, quizás hoy con preocupación, que la gente se esté movilizando y que haya una efervescencia tal por un candidato que es seguramente distinto a lo que hacen ellos desde toda la vida.

Aquí no hay ningún misterio de que yo estoy financiando mi propia campaña. Se critica mucho, pero me gustaría saber quién financia las campañas de los demás», puntualizó Sartori.

Más tarde, luego de recorrer Nuevo Berlín, Sartori y su equipo llegaron a Paysandú, donde además de inaugurar dos nuevos locales partidarios recorrió la tradicional Fiesta de la Cerveza.

«Una semana de turismo muy intensa, porque decidí seguir recorriendo el país, participando en actividades culturales que son tan importantes para nuestro país y nuestra gente.

Hoy llegamos aquí a la Semana de la Cerveza en Paysandú, donde abrimos dos coordinadoras, aquí donde la gente trabaja junta, agrupaciones del partido que trabajan juntas y en unidad, que es un principio que a veces se habla mucho y se practica poco.

Yo creo que debemos tener un Partido Nacional unido, para mañana poder trabajar como equipo y ganar la elección general. Entonces hoy me dio mucha alegría ver tanta gente trabajar de manera conjunta».

El líder blanco, destacó la unidad y el trabajo en equipo que encontró en Paysandú y principalmente el compromiso de los más jóvenes;

«Nuevamente hoy muchísimos jóvenes recibiéndome, alentando a trabajar juntos en esta candidatura, y creo que se está movilizando una efervescencia, un entusiasmo que se siente distinto, que todo el país cada vez más impulsa esta candidatura y nos hace ahora, a unos 70 días de la elección, sentir que cada vez tenemos más fuerza, más entusiasmo y mucho aliento de seguir adelante.

Nosotros tenemos agrupaciones que también compiten, pero que hoy por ejemplo vinieron juntos a cada una de las inauguraciones para demostrar la unidad del partido y de la corriente que estamos tratando de llevar adelante.

Eso a mí me dio mucha alegría, es esa la actitud que tengo en la vida, en la política y me gusta que se esté llevando a todos los ámbitos del partido. Me gusta que el equipo que estamos generando realmente tiene ganas de trabajar juntos por lo único que importa, que es resolver los problemas cotidianos de la gente, llevar la política a ese ambiente pragmático, de colaboración, por el que trabajamos conjuntamente en los problemas», concluyó Sartori.