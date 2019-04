El precandidato nacionalista, Juan Sartori, recorrió este martes algunos barrios de Montevideo donde escuchó las necesidades de los vecinos quienes expresaron estar preocupados por la falta de presencia estatal en lo que se refiere a los servicios básicos como el saneamiento o la pavimentación de las calles.

La recorrida se realizó en Verdisol Nuevo y La Carbonera, ambos barrios de la zona periférica capitalina, en los cuales sus pobladores manifestaron que no cuentan con el apoyo por parte del Gobierno para el arreglo de las calles, las cuales -según denunciaron- están infectadas de ratas por la falta de limpieza, debido a la poca presencia de vehículos recolectores de residuos, lo que también genera que se desborden las improvisadas cunetas los días de lluvia con el resultado de no solamente inundaciones en las casas, sino también efectos secundarios como la imposibilidad de mandar a los niños a la escuela.

Los vecinos se quejaron de los políticos que se presentan con promesas pero luego no regresan, por lo que son responsables de ese descreimiento por parte de la población hacia los organismos públicos.

Al respecto, Sartori llamó a “terminar con esa cadena de promesas que no se cumple nunca” y enfatizó que la población, en el siglo XXI, debe tener

fundamentalmente los servicios básicos en perfectas condiciones.

“Estoy convencido que con el actual presupuesto, el tema es la mala administración, eso que viene de un actual liderazgo político que no está llegando a los servicios del Estado”, reclamó el líder blanco.

El precandidato cuestionó a los jerarcas en el poder que no muestran en sus áreas una gestión comprobable y llamó a volver a reubicar los criterios para la elección de los puestos relevantes en el Gobierno.

“Debemos repensar la forma con que están formados los equipos, la capacidad de la gente al mando, la competencia que tienen para lograr los resultados que se han comprometido y eso requiere de un cambio radical de las esferas más altas del Estado, que de ellos para abajo demuestren responsabilidad con los ciudadanos”, remarcó Sartori.