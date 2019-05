El precandidato del Partido Nacional, Juan Sartori, se encuentra en Londres donde mantiene importantes reuniones con empresarios, fondos de inversión, empresas tecnológicas y miembros del gobierno inglés, con un fuerte objetivo de avanzar en la construcción de políticas de Estado que fomenten la llegada de inversiones estratégicas al país.

Entre las múltiples reuniones, Sartori fue recibido por autoridades de Softbank, el grupo inversor en tecnología más grande del mundo, dueños de Uber, Airbnb, Alibaba, etc.

Softbank cuenta con un vehículo de inversión de US$ 100.000 millones conocido como Softbank Vision Fund, el cual ha realizado importantes inversiones en Uber Technologies Inc, el proveedor de oficinas compartidas WeWork, la empresa de entrega de alimentos DoorDash y la aplicación de paseo de perros Wag.

El líder de Todos por el Pueblo, también se reunió con Jacobo Rothschild Presidente de RIT Capital Patners plc, uno de los fideicomisos de inversión más grandes que cotiza en la Bolsa de Valores de Londres y Presidente de J Rothschild Capital Management.

Entre otros encuentros, Sartori mantuvo una extensa reunión con el empresario español Enrique Bañuelos de Castro, quien en el 2010 fue destacado como uno de los doce españoles que ocupan un puesto pen el ranking de multimillonarios de Forbes. Bañuelos se caracteriza por realizar fuertes inversiones en Latinoamérica, ingresando en el 2008 al mercado brasileño a través de la empresa de bienes raíces AGRA.

Con respecto a Uruguay, el empresario español dijo que Uruguay, como otros países, tiene sus especialidades “como ser una buena localización que puede permitir ser una base importante para futuras inversiones globales, evidentemente españolas, puede ser un hub muy interesante a nivel tecnológico, financiero, de infraestructuras, puertos y otros elementos”. Teniendo en cuenta esos aspectos, no descartó invertir en Uruguay en caso de que Sartori llegue a la presidencia.

“Consideramos que con una buena plataforma y una política moderna, dinámica y bien estructurada, puede ser muy interesante para nosotros y otras empresas internacionales poder apostar por Uruguay, sus recursos, teniendo en cuenta que es un país muy estable con gran capital humano”, dijo Bañuelos.

Y agregó: “Esperamos que Juan Sartori sea una realidad en la política y ejerza una economía moderna, para poder contribuir a inversiones y alianzas en Uruguay”.

El objetivo de las múltiples reuniones, según explicó Sartori, fue “entender de estos inversores globales, especializados en la tecnología, en el mundo de mañana, qué marcos jurídicos puede generar Uruguay. Cómo orientar nuestra educación a la gente capacitada que ellos precisen y demostrarles un país confiable, que se está preparando para atraer todas estas industrias y que mañana pueda, rápidamente, favorecerse de las inversiones, del flujo de innovaciones que estas empresas están teniendo”.

“Ya estamos generando esos contactos para presentarles un Uruguay pionero del futuro y que sea atractivo para que estas grandes empresas inviertan”, informó Sartori sobre el alcance de estas reuniones.

A su vez, aseguró que de ser presidente, creará marcos jurídicos “interesantes” para que esas empresas “que están creciendo y generando puestos de trabajo de muy alta capacidad, vengan a Uruguay, se instalen y tengamos esas nuevas industrias trabajando para esos puestos de trabajo que precisamos”, indicó.

A la salida de la reunión en Softbank, el precandidato blanco, informó que: “Les interesó la idea de un Uruguay más integrado para desarrollar actividades relacionadas a la alta tecnología, robótica, software, videojuegos, análisis de datos, biotecnología, en definitiva todo lo que avanza en el mundo entero y que nosotros nos perdemos, en innovación, en fuentes de trabajo, en inversiones que impulsen el desarrollo del país”, comentó el precandidato.

En el ámbito político, Sartori se reunió también con Michael Lynas, quien se encuentra a cargo de los planes sociales más grandes del gobierno inglés, con el fin de desarrollar una incubadora de empresas en Uruguay, especialmente las denominadas startups.

El líder blanco, acompaño este fin de semana a su club, el Sunderland, que jugó ante el Charlton en un encuentro realizado en Wembley.