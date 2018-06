Va quedando todo pronto para lo que será el cierre deportivo de la temporada el próximo domingo en el gimnasio del Club A. Universitario.

Y sí, eso es así, pasa siempre cuando el evento lo amerita, todos nos aprontamos para la fiesta, eso sin dudas, no solo los protagonistas, sino también todo el entorno, el público, y porque no, nosotros también, que a lo largo de toda la temporada hemos realizado la cobertura a través de El Pueblo, en cada una de las jornadas llevadas a cabo en ambas divisionales. Entonces cuando llega este momento, nos ponemos las mejores galas, y vamos al escenario del evento con la mejor predisposición, se viene la fiesta, y la gente lo sabe, lo sabe porque acompañó durante toda la temporada, y no tenemos dudas este domingo el gimnasio rojo de la “U” se verá totalmente colmado de aficionados, no solo de los parciales de ambos equipos finalistas, sino de todos aquellos amantes de la disciplina y público en general. Se sabe que a esta instancia solo llegan dos, pero en este momento no nos olvidamos del resto, de aquellos equipos que desde el vamos hicieron el esfuerzo, y también cada uno desde su lugar y con lo suyo, fue protagonista real de la competencia en esta temporada…no nos olvidamos de ellos, que quede claro.

DANIEL SILVEIRA

Aquí los detalles para la Final del “Salteño” el próximo domingo

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018.

Campeonato “Salteño”: Divisional “A”.

Copa: “VJ Sunset”.

Partido Final: (Único y definitivo).

Domingo 24 de junio

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Valor de la entrada: General $ 60.00 (Ingresan dos por $ 100.00).

Árbitros: (a designar).

Hora de comienzo: 20.00 Horas.

CHANÁ vs UNIVERSITARIO

Nota 1: El partido comenzará a la hora fijada, sin tolerancia.

Nota 2: El partido se podrá seguir en vivo, y en directo, a través de la pantalla de Canal 4 Cable Visión Uruguay, y por AM 1450 Radio Arapey.