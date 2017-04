En la jornada de mañana domingo se jugará en forma íntegra la 7ª (y última fecha) de la segunda rueda en la divisional “A”

Con cuatro partidos mañana domingo en el gimnasio del Club A. Universitario, se estará en competencia la disputa de la séptima fecha (2ª rueda) en el campeonato “Salteño” de Fútbol Sala de la divisional “A”.

Sin dudas otra etapa clave, ya que luego solo restará una rueda para iniciar la serie de play offs semifinales. En lo que hace al ganador del Acumulado, aquel equipo que lo consiga tendrá el plus extra que de no ganar la Liguilla tendrá derecho a un juego extra con el ganador. Aún resta bastante, son varios los candidatos y favoritos, habrá que ver cómo quedan posicionados luego de la fecha de mañana… todo puede pasar.

Detalles para mañana

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2016 – 2017

Campeonato “Salteño”: Divisional “A”

7ª Fecha: Segunda rueda

Domingo 2 de Abril

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario.

Valor de la entrada: General $ 30.00 (Ingresan dos por $ 50.00).

Hora 18.00: ATLÉTICO ARSENAL vs RIVER PLATE

Hora 19.30: CEIBAL vs UNIVERSITARIO

Hora 21.00: FLORIDA vs FERRO C ARRIL

Hora 22.30: CHANÁ vs SALTO ROWING

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.