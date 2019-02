En la jornada de hoy domingo, en los dos escenarios habilitados para la competencia, se estará completando una nueva fecha del campeonato «Salteño» de Fútbol Sala en ambas divisionales.

Detalle de partidos para hoy

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2018 – 2019

Campeonato «Salteño»: Divisionales «A», y «B»

Divisional «A»: Primera fecha (2ª Rueda)

Divisional «B»: Novena fecha (1ª Rueda)

Domingo 10 de febrero

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30.00

Árbitros: (a designar)

Hora 20.00: BOHANES vs SUD AMÉRICA («B»)

Hora 21.30: ALMAGRO vs GÉNEVE 5 («A»)

Escenario: Estadio «1º de Diciembre de 1912» (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 30.00

Árbitros: (a designar)

Hora 20.00: SALADERO vs PROGRESO («B»)

Hora 21.30: FLORIDA vs CHANÁ («A»)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso.