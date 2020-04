Sergio Gustavo Olivera desde el abajo en Ferro Carril

-A vos también te tocó. En definitiva, lo tuyo que se traslada a ese Ferro Carril desde el abajo.

«Sin dudas, porque de lo único que se puede hablar es del perjuicio general y en algunos casos, lo sufrirán unos menos y otros más. Pero es verdad que a todos nos toca».

-Lo tuyo pasa por la niñez. En ese tiempo de incorporación de conceptos y de la práctica que va jugando su propio partido…

«Yo diría que se corta el ciclo de aprendizaje. El fútbol en esa edad pasa por esa búsqueda.

El que transmite la enseñanza y el que aprende. Entonces, en la medida que esto se para… se para un período que es básico, pero además repercute en las fechas que vendrán por un campeonato que se apretará. Habrá que jugar dos fechas por semana».

-Tema central igualmente, el niño que no puede ser salir. Una libertad que se limita.

«El niño en esos años que es parte del Baby Fútbol o de una categoría superior ya próxima a la adolescencia, necesita salir. La cancha para jugar le suma en todo sentido. Ahí es él y un deporte que siente. Si hace un mes que es parte de un encierro, el perjuicio es concreto. No es fácil estar en la piel de un padre o una madre, para que la contención surja».

-Al fin de cuentas, la recreación misma.

«Eso es. La recreación. A distancia uno como técnico, es poco y nada lo que puede hacer. A nosotros nos pasa como técnicos que somos. Las manos se atan porque la chance no existe. Solo resta esperar que el tiempo pase y que el reencuentro se produzca. Tampoco esto pasará del día a la mañana. Por lo tanto la paciencia, también es lo que cabe».

EL «PITUFO» DE

AQUEL A ESTE….

De aquel de Parque Solari a Nacional de Montevideo. El ascenso al plantel de Primera División. Uno más en el trico inolvidable de 1988, la última vez de coqueteo con una copa internacional.

Los pases que fueron surcando la trayectoria de SERGIO GUSTAVO OLIVERA, el «Pitufo» que supo de tiempos en Francia. Más después, por equipos de América, la vuelta a Uruguay, a Salto, a Nacional. Hasta que el Director Técnico supliría a aquel puntero que fue: el de la velocidad, la gambeta con fineza incluída y el talento a la hora de la resolución final.

El «Pitufo» es el DT de las categorías, 8, 10, 11 y 12 años de Ferro Carril. Pero también, el mando en el fútbol femenino de la franja. Siente el fútbol. Respira fútbol.

«Si uno habla de perjuicio para ese niño, no solo en el fútbol. En la Escuela, verdad?, porque deberá reponer clases, también reverse todo, tanto en su educación en el aula como en la cancha a la hora de ser fubtolista. El hecho es que no hay plan que se sostenga.

Así como está planteada la situación, nada que pueda hacerse. ¿Qué es posible planificar? Nada. Porque además, aquí no hay plazos. No hay dudas que es un tiempo que se pierde y que no se recupera. Aunque esto nos tiene que dejar una enseñanza, a partir de saber lo vulnerable que somos. Y pretendemos seguir haciendo o queriendo, lo que simplemente no podemos. Porque no podemos, aunque quiséramos».

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-