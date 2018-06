Lo que dejó la 2ª fecha en resultados, posiciones, y próxima fecha de la Liguilla en ambas divisionales

Habrá que esperar a la tercera, y última fecha de la Liguilla en ambas divisonales, la que se estará disputando el próximo fin de semana. En ambos casos la definiciòn puede ser diferente, o no, lo que sí es claro, que hay equipos que ya no podrán acceder a la definición de la Liguilla, y en cuanto al resto solo resta conocer los resultados de la tercera (y última) fecha, para conocer sí tendremos decisión, o por el contrario se juegan los partidos extras, a los cuales accedieron los equipos por derecho adquirido por reglamento y formato de disputa, hablamos de Saladero en la “B”, y el equipo de Universitario en la “A”

En el caso del rojo de la “U”, con su victoria ante Ceibal del pasado domingo, ya aseguró Universitario el partido extra si no gana la Liguilla, en la divisional de ascenso “B”, aquí la cosa se presenta un poco màs complicada, en lo que hace a la definición, ya que Saladero tiene derecho al partido extra, y se juega esa chance en su último compromiso fijado del cuadrangular final.

RESULTADOS 2ª FECHA LIGUILLA

Divisional “A”

Chaná (9) – Ferro Carril (3).

Universitario (7) – Ceibal (6).

Posiciones “A”

Chaná 6 (+11), Universitario 4 (+1), Ferro Carril 1 (-6), Ceibal 0 (-6).

Pròxima fecha “A”

(Tercera y última de Liguilla)

Chanà vs Universitario.

Ferro Carril vs Ceibal.

Divisional “B”

Geneve 5 (10) – Saladero (8).

Hindú (2) – Dublín Central (1).

Posiciones “B”

Geneve 5 6 (+4), Dublín Central 3 (0), Hindú 3 (-1), Saladero 0 (-3).

Próxima fecha “B”

(Tercera y última de Liguilla)

Geneve 5 vs Dublìn Central.

Hindù vs Saladero.