13 AÑOS: LA FECHA PARA MAÑANA JUEVES EN DOS CANCHAS

Hoy miércoles 21 de diciembre se jugarán las definiciones de la liguilla de 7 a 12 años entre los ganadores de ambas series. De lo que alcanzaron esta instancia el único que ganó el Acumulado de su categoría y tiene chance de ser campeón hoy mismo es Saladero en 9 años. El resto deberá ganar la liguilla y jugar el próximo viernes 23 de diciembre las finales del Salteño 2016 en cancha de la Liga.

TODOS LOS PARTIDOS PARA HOY

Los partidos para hoy miércoles 21 en el marco de la definición de la liguilla de 7 a 12 años se jugarán desde las 19 horas en dos canchas, en Gladiador en las tres más chicas y en River Plate en las tres más grandes.

Con los partidos que se vienen:

Cancha Aníbal Hernández (Gladiador)

7 años Remeros – Ferro Carril

8 años Saladero – Universitario

9 años Saladero – Peñarol

Árbitro: Alfredo Acosta.

Cancha de River Plate.

10 años River Plate – Peñarol

11 años Deportivo Artigas – Ferro Carril

12 años Deportivo Artigas – Progreso

Árbitro: Martín Caballero.

LAS FINALES PARA EL VIERNES 23 EN CANCHA DE LA LIGA

Se fijaron los partidos finales de 7 a 12 años para el próximo viernes 23 de diciembre en cancha de la Liga, desde las 17 horas. Las mismas la jugarán los campeones del Acumulado y los campeones de la liguilla en cada categoría.

Vale recalcar que el único que ganó el Acumulado de su categoría y tiene chance de ser campeón hoy mismo es Saladero en 9 años.

El orden de partidos para el viernes en la Liga:

7 años: Saladero vs. Remeros o Ferro Carril

8 años: Ferro Carril vs. Saladero o Universitario

9 años: Saladero vs. Peñarol (Si le gana a Saladero esta noche)

10 años: Nacional vs. River Plate o Peñarol

11 años: Universitario vs. Deportivo Artigas o Ferro Carril

12 años: Sud América vs. Deportivo Artigas o Progreso.

13 AÑOS: LOS RESULTADOS DE LA 3ª Y 4ª FECHA

Los resultados registrados en la liguilla de 13 años fueron:

3ª Fecha: Hindú 3 – Universitario 1, Deportivo Artigas 3 – Salto Nuevo 0, Peñarol 1 – Remeros 0, Ferro Carril 2 – Nacional 1, Gladiador 2 – Ceibal 0.

4ª Fecha: Nacional 2 – Remeros 1, Peñarol 1 – Hindú 0, Deportivo Artigas 1 – Saladero 0, Progreso 3 – Gladiador 2, Ferro Carril 4 – Universitario 1, Ceibal 2 – Salto Nuevo 2.

13 AÑOS: LAS POSICIONES DE LA LIGUILLA

Los números de la liguilla de 13 años en ambas series:

Serie 1: Deportivo Artigas 6, Progreso 6, Gladiador 4, Saladero 3, Salto Nuevo 2, Ceibal 1.

Serie 2: Ferro Carril 8, Peñarol 8, Hindú 7, Remeros 3, Nacional 5, Universitario 1.

13 AÑOS: LA FECHA PARA MAÑANA JUEVES 22 EN DOS CANCHAS

Mañana jueves 22 de diciembre se jugará por la 5ª fecha de la liguilla de 13 años en dos canchas, con todos los partidos:

Cancha Luis T. Merazzi.

19 hs. Gladiador – Saladero. Árbitro: Carlos Gómez.

20:15 hs. Progreso – Salto Nuevo. Árbitro: Martín Caballero.

21:30 hs. Remeros – Ferro Carril. Árbitro: Matías González.

Cancha Rufino Araújo.

19 hs. Peñarol – Universitario. Árbitro: Alfredo Acosta.

20:15 hs. Ceibal – Deportivo Artigas. Árbitro: Hugo Araújo.

21:30 hs. Nacional – Hindú. Árbitro: José Furlan.