Empate en el partido destacado de la 4ª fecha, dos punteros, se viene la definición

Al final finalizó con empate 1 – 1 el partido destacado de la cuarta fecha en el exagonal fina de Liguilla del fútbol Comercial entre los equipos de Deportivo VJ vs Nuevo Uruguay. Partido parejo, sabían ambos lo que se jugaban, y dentro de un trámite de alternancia en el control del juego, al final repartieron puntos, y ahora ambos se mantienen liderando esta Liguilla, y mañana sábado sin dudas la quinta, y última fecha del exagonal final en el parque Luis T. Merazzi será de «alquilar balcones», básicamente pensando en dos, de los tres partidos que en dicho escenario se llevarán adelante para cerrar la definición de Liguilla. Luego de conocido el resultado del partido destacado de la cuarta fecha, ya se decidió que en la jornada de ayer jueves a la noche se reunía el Consejo de Liga para fijar los detalles correspondientes a la disputa de la última fecha mañana sábado en el estadio Luis T. Merazzi (Ferro Carril F.C).

Los resultados

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Exagonal final de Liguilla: Tercera fecha

La República (2) – Deportivo VJ (2)

Nuevo Uruguay (2) – Más Color Pinturas (1)

La Cafetera (2) – Minervine (1)

Exagonal final de Liguilla: Cuarta fecha

La Cafetera (3) – Más Color Pinturas (0)

La República (4) – Minervine (0)

Deportivo VJ (1) – Nuevo Uruguay (1)

Tabla de posiciones

Deportivo VJ 8, Nuevo Uruguay 8, La Cafetera 7, La República 6, Minervine 1, Más Color Pinturas 1

Los partidos para la 5ª y última de Liguilla

Liga de Fútbol Comercial: Temporada 2019

Exagonal final de Liguilla

Quinta fecha: (Última)

Sábado 30 de noviembre

Escenario: Estadio Luis T. Merazzi (Ferro Carril F.C)

Árbitros: (a designar)

(Anoche se confirmaba horario para cada partido)

Los partidos:

DEPORTIVO VJ vs LA CAFETERA

NUEVO URUGUAY vs LA REPÚBLICA

MINERVINE vs MÁS COLOR PINTURAS