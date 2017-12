Resultó herida al resistirse a que le arrebataran su cartera

Los casos de rapiña ocurrieron en las últimas horas, en uno de los mismos, una mujer fue arrastrada al defender su cartera la que finalmente fue arrebatada por el delincuente, no sin antes recibir varios golpes de puño del ladrón, al que hizo caer de la moto en el que viajaba en el forcejeo.

Mientras que en otro caso, una mujer se despertó cuando tenía a un individuo en el interior de su casa el cual le tapó la boca y la lastimó en el cuello, para exigirle dinero, y esta le entregó el que tenía consigo en ese momento.

SE DESPERTÓ CON UN DESCONOCIDO

TAPÁNDOLE LA BOCA Y APRETANDOLE EL CUELLO

El violento caso ocurrió en la pasada jornada de Navidad, cuando sobre las 4:30 de la madrugada, el personal policial fue derivado hasta una vivienda de Zona Este, donde entrevistaron a una mujer mayor de edad, quien denunció que, se encontraba descansando en su domicilio, cuando notó que había ingresado a su dormitorio un individuo, quien la tomó del cuello y apretándole la boca, la amenazó y le solicitó dinero, por lo que le entregó la suma de $ 8.000 pesos que tenía debajo de su almohada, por lo que el autor se dio a la fuga.

La víctima de este episodio dijo que desconoce por dónde ingresó el denunciado, porque no se constataron daños en el lugar. Investiga Seccional 2da.

FUE GOLPEADA POR EL DELINCUENTE AL NO SOLTAR SU CARTERA

En tanto otro caso de rapiña, ocurrido sobre las dos menos cuarto de la tarde de ayer, la denunciante, una mujer mayor de edad, denunció que caminaba por calle Ituzaingo y Valentín, cuando se le acercaron dos sujetos que circulaban en una motocicleta Yumbo Max, de color roja, sin chapa matrícula.

En eso, el que iba de acompañante intentó arrebatarle su cartera, y al no soltarla, la mujer fue arrastrada, cayendo y haciendo caer al masculino de la moto, quien por esta razón le propinó golpes de puño en el cuerpo hasta que la mujer soltó la cartera, dándose a la fuga.

Agregó que resultó herida en un dedo de la mano izquierda y tuvo erosiones en la rodilla izquierda.

Su cartera contenía los siguientes efectos: una billetera con $ 1.500 pesos, una agenda, un teléfono celular marca Samsung modelo J2 línea Ancel, un par de caravanas de oro y plata, un perfume y un desodorante. No avaluó el monto del perjuicio.

Investiga Seccional 3era.