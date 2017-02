Lorena Paola Freitas, está ausente desde el 4 de febrero

Salió de su casa luego de despedirse de su esposo y sus dos hijos pequeños, dijo que iba al shopping a cobrar, pero Lorena Paola Freitas de 31 años de edad nunca más regresó a su hogar, desde el 4 de febrero de 2017, vale decir que hace hoy 17 días que está desaparecida.

En la mañana de ayer, visitó la Redacción de EL PUEBLO, su esposo Gustavo Curizo de Olivera. Con quien Freitas comparte su vida desde hace 11 años y tiene dos hijos, un niño de 2 años y una niña de 8.

El pasado 4 de febrero Lorena Paola Freitas salió de su casa, se dirigía al shopping de nuestra ciudad a cobrar. “Dijo que iba a cobrar al shopping y hasta el día de la fecha no sabemos más nada de ella. Salió de casa dijo que iba a ir a cobrar, y que iba a hacer unas compras, nos saludó a los dos nenes, a mí y se fue. Después de eso no supimos más nada.” Expresó el esposo.

DENUNCIÓ EN TODOS LADOS

También comentó a EL PUEBLO que se han hecho todas las denuncias correspondientes pero que hasta el momento no han tenido novedades… “la policía está buscando, pero no tienen ningún dato, hemos llamado a su celular pero nos da correo de voz todo el tiempo. También supuestamente revisaron las cámaras del shopping pero no vieron nada y se está esperando la orden del juez para poder revisar su cuenta de Facebook.” – comentó Curizo de Olivera.

Con respecto a la salud de Lorena Paola Freitas el esposo expresó que “ella no estaba medicada. En su momento le pregunte a la hermana si ella en alguna oportunidad había tenido algún problema psiquiátrico pero me dijo que nunca le había pasado nada de eso.”

MUY PREOCUPADOS

A su vez el esposo expresó que toda la familia estan muy preocupados y que esta situación a él y a los niños los tiene muy mal.

En caso de tener alguna novedad sobre Lorena Paola Freitas se solicita comunicarse al 092650184.