Continuamos con el «petit» balance de lo observado hasta el momento

Con la actividad de la disciplina también suspendida por tiempo indefinido hasta tanto pase el momento complicado debido a la Emergencia Sanitaria por la cual atraviesa nuestro país y gran parte del mundo, aprovechamos el paréntesis para seguir analizando lo que dejó el campeonato hasta el momento que la dirigencia de la L.S.F.S decidió (en forma más que acertada) suspender en forma general sus actividades hasta nuevo aviso. A diez fechas disputadas el campeonato viene siendo muy parejo en ambas divisionales, sin dudas esto es así, incluso es un tema sobre el cual hemos analizado, y opinado en ediciones anteriores, viene siendo este el campeonato más parejo de la disciplina de mucho tiempo a esta parte.

El tema es que la gran mayoría de los equipos se ha preocupado por mejorar, y reforzar sus planteles, ahora son varios los que trabajan diferente, y juegan diferente, a como lo hacían dos, o tres temporadas atrás, las cosas como son.

Cabe recordar que en la divisional de privilegio «A» son ocho equipos participantes, y el campeonato se jugará a tres ruedas en su fase regular, mientras que en la divisional de ascenso «B» son once los equipos que participan, donde el formato de competencia marca que se jugarán dos ruedas en fase regular previo a las definiciones.

Como contrapartida, algunos de los que siempre estaban definiendo (básicamente en la divisional «A»), y siempre eran candidatos y/o favoritos naturales y lógicos (por plantel y por juego) incluso antes de iniciar cada temporada, ahora ya no lo son tanto, y es más, algunos si no mejora lo mostrado hasta el momento, hasta se puede quedar fuera de la definición en la presente temporada, esto es así, Solo resta observar producciones futbolísticas, resultados, y tabla de posiciones en lo que se lleva jugado del campeonato, para darse cuenta que aquellos «históricos» y «poderosos» hoy ya no lo son tanto, y en la medida que no mejoren, y/o se pongan las «pilas», nos parece que alguno bien podía quedar fuera del cuadrangular fin de Liguilla, así de simple. Habrá que ver, aún resta bastante para cerrar la fase regular de competencia en ambas divisionales y todo puede pasar, nos parece que debido a lo que se ha podido observar hasta el momento, y con una cierta tendencia marcada, en cuanto a varios equipos que podrían estar definiendo, volvemos a reiterar que según nuestra opinión, estamos de cara a una de las temporadas más parejas y atractivas de la disciplina de un buen tiempo a esta parte, así de simple.