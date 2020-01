Uno de ellos es adolescente

Ocurrió este jueves de tarde en Nuevo París y según fuentes consultadas son los dos jóvenes que eran buscados por la Policía como sospechosos de haber matado a David Texeira, el funcionario policial asesinado el miércoles de mañana en ruta 5 de un balazo en la cabeza cuando circulaba con su moto.

Se trata de dos adolescentes de 17 años y según las fuentes la madre de uno de ellos se contactó con la Policía al saber que buscaban a su hijo.

La negociación estuvo a cargo de Gustavo Leal, director de las Mesas de Convivencia Ciudadana.

En una de estas Mesas conocían a los jóvenes buscados e iniciaron los contactos, que luego Leal siguió para lograr que se entregaran.

Los dos jóvenes fueron enviados a una revisión médica para luego quedar detenidos en dependencias de la Zona Operacional IV de la Policía de Montevideo.

Ahora se inicia la investigación para determinar si los sospechosos son efectivamente responsables de la muerte de Texeira.

ALLANAMIENTOS

Todos los allanamientos fueron en los alrededores de la ruta 5 y Santa Lucía, lugar donde el miércoles de mañana fue asesinado el Policía David Texeira Meneses, de 29 años.

Cerca de las 6 de la mañana de este jueves los investigadores irrumpieron en 12 viviendas de forma simultánea. Tenían el dato de que allí podían estar los sospechosos del crimen en base a fotografías de dos delincuentes que se hicieron virales en redes sociales y que aparecen señalados como los autores del homicidio de Texeira, sobre tal extremo todavía no existen pruebas contundentes.

El procedimiento a cargo de la Fiscalía de Homicidios fue realizado por los detectives de la Zona 4. Allí se incautó una moto y dos cascos que pueden estar vinculados al hecho. El vehículo y los cascos serán periciados para poder avanzar en la investigación.

Testigos señalaron que quienes mataron al Policía usaron una moto blanca, la descripción coincide con la moto que fue perseguida por un móvil policial en la zona en el marco de un tiroteo.

En el punto de la carretera donde Texeira fue asesinado no hay cámaras, así que el aporte de testigos resultó fundamental.

El día del homicidio, el Policía se dirigía a su trabajo como eventual en la Intendencia de Montevideo. Iba uniformado en su moto particular cuando recibió un balazo en la cabeza. El proyectil le atravesó el casco. Los autores le robaron el arma de reglamento y huyeron.

DESPEDIDA

Este jueves de mañana se realizó el sepelio de David Texeira, el Policía de 29 años asesinado de un disparo en la cabeza el miércoles en ruta 5, cuando en su moto iba a trabajar a la Intendencia de Montevideo.

Además de los familiares, del sepelio participaron amigos, policías y autoridades de. El director de Policía Nacional Mario Layera expresó el dolo que generó en la fuerza policial, pero destacó que estos episodios terribles le dan más fuerza a los uniformados para cumplir con su función.

A su vez, vecinos de Santa Lucía contaron lo que se vive en la ciudad y cómo ha cambiado en los últimos años.

Ayer mismo, el sindicato de policías se movilizó en San José en repudio al homicidio de un compañero y para exigir mayor protección a las autoridades.

Fuente: Subrayado