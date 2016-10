Básquetbol salteño. Con el partido Atl. Juventus – Círculo Sportivo se completa esta noche la tercera fecha (2ª rueda) del campeonato “Salteño” de básquetbol en categorías Reservas y Mayores.

Y sin dudas que esto es así, con los últimos resultados registrados en la segunda y tercera fecha de la segunda rueda del campeonato “Salteño” en categoría Mayores, ahora la tabla de posiciones sufrió variantes sustanciales en lo que refiere a lo que podrían ser las ubicaciones finales al cabo de esta rueda, en cuanto a los tres equipos que se mantendrán en la serie de los tres de “arriba”, y los tres que se instalarán en la serie de los tres de “abajo” para pelear por el cuarto cupo a la serie de play offs semifinales del básquetbol salteño temporada 2016.

La incógnita planteada, y habrá que ver, estas dos últimas fechas restantes para cerrar la segunda vuelta, terminará siendo claves y determinantes a la hora de poder calibrar quiénes serán los equipos que clasifican a cada una de las series posteriores.

Nada está dicho…

tiempo de confirmación

El tema es que más allá de lo que ha pasado, en cuanto a que algún equipo ha especulado en su momento y en temporadas anteriores, con la intención de “meterse” dentro de los tres de “abajo”, y luego pasó que ese equipo se terminó llevando una gran sorpresa…y quedando fuera de todo, esto ha pasado. Ahora por los números que muestra la tabla, y también la producción de ambos equipos en cancha, en sus últimas presentaciones, nos parece que por el lado de Salto Uruguay, y Ferro Carril, podemos ir “orejeando” a los casilleros 1º, y 2º, pero a esto lo decimos hoy, pero habrá que ver si ambos mantienen regularidad en cuanto al juego, y confirman lo que han venido realizando, esto es así.

Después habrá que ver quién se “mete” en el tercer lugar, en estos momentos, la chance abierta (y pensamos no cambiará nada), la tienen Nacional y Universitario, pero dicho esto, queda claro que uno de los dos deberá enfrentar luego a Círculo Sportivo y el Atl. Juventus en la tercera rueda con los tres de abajo…para allí decidir el cuarto equipo clasificado para semifinales, el que sabe deberá enfrentar en dicha instancia al equipo que ocupe el casillero Nº 1

De a poco vamos a ir analizando chances, y posibilidades de cada uno, pero repetimos, hoy día solo resta observar los números que muestra la tabla y los partidos restantes, para ir de esa manera evaluando qué puede pasar con cada uno, las cosas como son

Lo que se viene para el cierre

Lunes 17 de octubre (Hoy)

ATL. JUVENTUS vs CÍRCULO SPORTIVO (Cierran la 3ª fecha)

Fijación cuarta fecha: 2ª Rueda

Martes 18 de octubre

NACIONAL vs UNIVERSITARIO

Viernes 21 de octubre

FERRO CARRIL vs ATL. JUVENTUS

Sábado 22 de octubre

CÍRCULO SPORTIVO vs SALTO URUGUAY

Nota: Los equipos nombrados en primer término, oficiarán de locales en todos los casos.

Tabla de posiciones

Equipo PJ PG PP PTS

Salto Uruguay 8 6 2 15 (*)

Ferro Carril F.C 8 6 2 14

Nacional 8 5 3 14 (*)

Universitario 8 5 3 13

Círculo Sportivo 7 1 6 8

Atl. Juventus 7 0 7 7

Nota (*): Tienen un punto extra adjudicado por reglamento de forma de disputa, por haber sido los ganadores del torneo Preparación (Nacional), y de la primera rueda (Salto Uruguay)

Atl. Juventus vs Círculo Sportivo juegan esta noche para cerrar la tercera fecha (2ª rueda)

Más por el “honor” que por otra cosa

Y en definitiva es así, porque más allá de la apuesta que ambos realizaron al campeonato y a la competencia, los números en tabla de posiciones hoy día, y la producción de ambos equipos en cancha, nos dice que lo hecho no alcanzó, las cosas como son. Con el profundo respeto que nos merecen ambas instituciones, y se sabe que cada uno hace el esfuerzo que puede, y el “bolsillo” le permite, no descubrimos nada, esto es así de simple, y así de sencillo. Aquel que mejor esfuerzo económico hace, y que tiene la chance de poder reforzar su plantel con jugadores de mejor nivel para este medio, serán los que seguramente estén definiendo…no descubrimos nada.

En el caso de los rivales en la noche de hoy, tanto el Atl. Juventus, como Círculo Sportivo, ambos están ocupando la quinta, y sexta ubicación en tabla, y nos parece que es un hecho que allí se quedarán hasta el cierre de la segunda rueda (restan dos partidos), y por ende jugarán luego en la tercera rueda del torneo dentro del grupo de los tres de “abajo”.

Partido por demás parejo, de hecho el único partido que ganó el “azulgrana” en el campeonato se lo ganó al equipo que hoy vuelve a enfrentar, y el Atl. Juventus irá esta noche por la primera victoria en el campeonato, ante el único rival al cual le puede ganar, las cosas como son.

Detalles para esta noche

Así jugarán

Liga Salteña de Básquetbol: Temporada 2016.

Campeonato “Salteño”: Categorías Reservas y Mayores.

Tercera fecha: 2ª Rueda.

Lunes 17 de octubre

Escenario: Cancha del Atl. Juventus.

Valor de la entrada: General $ 80.00.

(Socios de la institución local con recibo al día, y menores de 12 años con C.I, acompañados por un mayor, gratis)

Árbitros: (a designar)

Hora de comienzo: (Reservas 19.30 Hs) – (Mayores 21.00 Hs)

ATL. JUVENTUS vs CÍRCULO SPORTIVO

Probables integraciones

ATL. JUVENTUS: Gastón Baranov, Bruno Bellacci, Hernan Henchoz, Anthony Chisley, Gastón De los Santos. D. T: Ricardo Corbella

CÍRCULO SPORTIVO: Nicolás Torrens, Guzmán Dos Santos, Juan I. Toriani, Omar Lafuente, Wellington Da Silva. D. T: Julio López