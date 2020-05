EN SALTO

Informe de situación semanal de la Regional Litoral Norte al 29 mayo 2020, elaborado por los técnicos del Plan Agropecuario indica que en Artigas en pre ente semana no se registraron precipitaciones y las temperaturas diurnas no superaron los 26° C, siendo las nocturnas (mínimas) cercanas a 4°.

En lo que refiere a las pasturas naturales, existen predios con déficit importante de forraje sobre todo en las seccionales policiales 10ª y 11ª, aunque en el resto del departamento empiezan a descubrirse casos nuevos. Se nota una mejora en la calidad relativa de las pasturas, cosa

que es importante para las categorías de destete. Se agrega que el MGAP declaró como zonas en emergencia agropecuaria a las seccionales policiales 3ª y 11ª. Se considera que es importante tener en cuenta a la seccional 10ª también, ya que la situación es muy similar a la 11ª.

Pasturas sembradas

Las praderas sembradas este año están teniendo implantaciones muy satisfactorias así como los verdeos de raigrás que se sembraron más tarde.

Ganados

Se siguen practicando los destetes con pesos de terneros satisfactorios, de 150 kg y más en general. Aguadas

La capacidad de aporte de agua de los cursos naturales se encuentra en un buen nivel.

SALTO

En Salto las últimas dos semanas del mes de mayo llovió alrededor de 100 mm en todo el Departamento. La temperatura se ha mantenido cálida para la época, sin ocurrencia de heladas meteorológicas importantes.

Debido a las lluvias ocurridas las pasturas naturales se ven activas y de buen color verde, aunque el crecimiento en estas épocas es mínimo debido a los días cortos y temperaturas bajas. La altura de pasto es variable entre zonas, siendo buena en la mayor parte del departamento donde se observa una altura de pasto aceptable para entrar al invierno (5 – 6 cm), mientras que al Este (seccionales 10, 11 y 12) se observan situaciones con baja y muy baja disponibilidad (2 – 3 cm), explicado especialmente por las menores precipitaciones ocurridas en otoño, la superficialidad de los suelos, y desajustes en la dotación que determinan sobre carga del campo. En la seccional 11

se ha decretado esta semana zona de emergencia, posibilitando a productores a anotarse para recibir alimentos concentrados a través del fondo agropecuario de emergencia.

Aguadas

Las aguadas naturales y artificiales se han recuperado a partir de lluvias caídas en todo el departamento.

Ganados

El estado de los ganados es bueno en todo el departamento, aunque se observa predios con ganados en peor condición.

La buena condición corporal (CC) de los ganados será difícil de mantener durante el próximo invierno en aquellos predios con baja disponibilidad de pasto actual. La altura de pasto en la mayor parte del departamento (5 – 6 cm) permitiría mantener condición corporal de los animales de cría preñados durante el invierno habiendo antes ajustado dotación, mientras que en situaciones de menor disponibilidad de pasto (2 – 3 cm) se espera una pérdida de 1 punto de CC en invierno,

lo que puede comprometer el próximo parto y entore siguiente.

Se propone realizar en tiempo y forma los ajustes de carga necesarios para entrar al invierno, y evaluar la suplementación estratégica, especialmente en zonas de baja disponibilidad de pasto, y especialmente en categorías de recría.

Se están dando problemas sanitarios con garrapata, varios productores confirman resistencias múltiples a tratamientos químicos (Amitraz, Ivermectina, Fipronil) quedando únicamente Fluazurón como herramienta química de control.

Mercados

Se mantienen con buenos valores y estables.

PAYSANDÚ

En Paysandú al inicio de la presente semana, se registraron precipitaciones de entre 45 y 95 mm en prácticamente la totalidad del departamento. Los mayores registros se dieron en la región Este. Se produjo un descenso de la temperatura, con la ocurrencia de alguna helada agrometeorológica.

Pasturas naturales y sembradas

Se mantiene la situación de buena disponibilidad de forraje en general en los predios y comienza a observarse una paulatina pérdida en la calidad de la misma. Las praderas y verdeos están con buenos niveles de producción (la lluvia les vino muy bien).

Aguadas

Se observa, sobre todo en las zonas con mayor volumen de precipitaciones, una mejora en cuanto al cauce de los cursos naturales y en el volumen de las aguadas artificiales.

Ganados

El estado general de los ganados es bueno.

En predios con buenos niveles de disponibilidad y que comienzan a presentar deficiencias en la calidad de las pasturas, se está comenzando la suplementación de categorías jóvenes fundamentalmente.

Aspectos comerciales

Mercados internacionales incambiados en lana, granos y de leche, son motivo de preocupación por parte de los diferentes actores involucrados. Se continúan realizando de ventas de terneros en forma fluída.