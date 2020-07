Ministro de Trabajo Pablo Mieres

En entrevista con Radio Montecarlo, el ministro de Trabajo Pablo Mieres estimó que, si bien la cifra oficial de desempleo en mayo se ubica en el 9.7%, la misma debería estar entre 14% o 15% producto de la emergencia sanitaria.

La pandemia de Covid-19 encierra una «una situación oculta» en materia de trabajo, admitió Mieres, más allá de la metodología empleada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se mide el desempleo -explicó- en base a una pregunta que está relacionada con la búsqueda de empleo. Pero desocupados son aquellos que queriendo trabajar no lo consiguen.

Antes de la pandemia, el desempleo se ubicaba en el 10.5% y en la última medición de mayo fue de 9.7%. La situación no cierra porque el trabajador no está manifestando que busca trabajo a los encuestadores.

No lo dice por dos causas a juicio del ministro Mieres: «Por un lado porque hay muchos en seguro de paro y el que está en seguro de paro no necesariamente está buscando trabajo. Está esperando a ver si lo retoman. Por otro lado, mucha gente puede estar sin trabajo, pero al mismo tiempo no está buscando porque sabe que la situación está complicada».

«¿Cómo se puede medir esta situación? Se mide con otro indicador que es la cantidad de personas ocupadas y la diferencia a lo largo de estos meses en el número de ocupados. Ahí sí hay una baja importante que está en el orden de las 90.000 personas. Esa cifra está hablándonos de que debería trepar la desocupación alrededor del 14 o 15%».

Mieres dijo que es una estimación «a ojo» y agregó que ahora viene la «hora de la verdad» cuando venzan los seguros de paro.

Hasta el momento, los despedidos son unos 25.000 trabajadores.

El ministerio está dando prórrogas y estableciendo flexiblidad para los subsidios de forma de apoyar a reactivación de las empresas.

Fuente: Radio Montecarlo