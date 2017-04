Warner Bros. presenta “Mío o de Nadie” (Unforgettable), thriller psicológico protagonizado por Rosario Dawson y Katherine Heigl en el que la obsesión y la locura serán el plato fuerte de la historia. Lo que en buen romance podemos adelantar como una variante de “Atracción Fatal” (1987); es decir, ¿qué hubiese pasado si el muchachito (Michael Douglas) se terminaba enamorando de la aventura (Glenn Close) y quien enloqueciera fuera la ex esposa (Anne Archer). De todas maneras, para que esta nueva película no se pareciese a la reconocida película, se agrega una variante donde un cuarto personaje al final termina dando al film una carga adicional de dramatismo y suspenso. Se trata de un ex de la nueva pareja (Dawson) con arranques de furia intensa que la anda buscando para vengarse. En la película, Heigl da vida a Tessa Connover, una mujer que se encuentra lidiando con el final de su matrimonio, cuando de pronto su ex marido, David (Geoff Stults), se compromete felizmente con Julia Banks (Dawson), llevándola al hogar que alguna vez compartieron e introduciéndola en la vida de su hija, Lilly (Isabella Rice). Tratando de asentarse en su nuevo papel de esposa y madrastra, Julia cree que finalmente ha encontrado al hombre de sus sueños, el único capaz de ayudarla a superar los fantasmas de su pasado. No obstante, los celos de Tessa se tornan enfermizos, motivando a la trastocada mujer a hacer todo lo posible para convertir el sueño de Julia en una horrible pesadilla. Simon Kassianides, Whitney Cummings, Robert Wisdom y Cheryl Ladd completan el talentoso elenco. La productora de alguno de los films más exitosos de Tim Burton, Denise Di Novi, debuta en esta cinta como directora con este infartante drama sobre los celos y las bajas pasiones, y con un guión escrito por Ravi D, Mehta.

RAPIDOS Y FURIOSOS 8

Justo cuando Dom y Letty celebran su luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego y el resto del equipo se ha desintegrado en busca de una vida común y corriente; una misteriosa mujer intentará seducir a Dom para convencerlo de regresar a la vida criminal que tanto lo acecha, traicionando a quienes lo rodean y enfrentándose a retos nunca antes vistos. Desde la costa cubana pasando por las calles de Nueva York y hasta el helado Ártico, el equipo deberá cruzar el mundo para detener a una anarquista y evitar un desastre mundial trayendo de vuelta a casa al hombre que los convirtió en una familia. Actores: Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Statham, Scott Eastwood, Dwayne Johnson, Kurt Russell, Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez.

LOS PITUFOS EN LA

ALDEA PERDIDA

Un misterioso mapa lleva a Pitufina y sus mejores amigos -Filósofo, Tontín y Fortachón- a un viaje fascinante a través del Bosque Prohibido, repleto de criaturas mágicas, para descubrir una misteriosa aldea perdida antes de que el hechicero Gargamel lo haga primero. Embarcados en una travesía llena de acción y peligro, los tres están en camino a descubrir uno de los mayores secretos de la historia de Pitufos.

UN JEFE EN PAÑALES

Conoce al bebé más inusual. Usa traje, y habla con la voz e ingenio de Alec Baldwin, aunque lamentablemente se pierde en nuestro país producto del doblaje. “Un Jefe en Pañales” es una historia hilarante acerca de cómo la llegada de un nuevo bebé impacta a una familia, contada desde la perspectiva de un narrador poco fiable, pero encantador: Tim, un niño de siete años, de mente desenfrenada e imaginativa. Con un mensaje pícaro, pero conmovedor, acerca de la importancia de la familia, será disfrutable para el público de todas las edades.

LA SALUD DE JIM CARREY

El actor canadiense de 55 años de edad Jim Carrey, vuelve a protagonizar las portadas de distintos medios, y en este caso no es para anunciar el éxito de algunos de sus trabajos o un futuro proyecto, es porque desde que se viera involucrado en el suicidio de su ex pareja, la estilista Cathriona White en 2015, el actor ha sido foco de denuncias por parte de la familia de ella. El actor protagonista de cintas como “Tonto y retonto” o “La Máscara”, desde entonces ha desaparecido de la escena pública, y ahora han trascendido unas imágenes en las que se le ve muy desmejorado, lo que ha hecho saltar las alarmas. Recordamos que Cathriona apareció muerta en el domicilio de Jim Carrey tras haber consumido una gran cantidad de pastillas recetadas para el actor, todo ello acompañado de una trágica nota de suicidio en la que mostraba su desesperación tras haberse roto su relación con el actor. Desde entonces la familia de Cathriona no ha dejado de arremeter contra Carrey.