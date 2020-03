Sanidad animal e inocuidad

Se trata de articular desafíos regionales en la integración de temas de sanidad animal e inocuidad de los alimentos bajo el enfoque de una salud.

Con la presencia del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ing. Agr. Carlos Uriarte, el Subsecretario del MGAP, Ing. Agr. Ignacio Buffa y el Director de los Servicios Ganaderos, Eduardo Barre, se procedió a la firma del Convenio Marco de Cooperación entre el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) y la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN).

Para la firma del acuerdo se contó con la representación del Presidente del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur, José Carlos Martin y del Secretario General de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Jorge Hernando Pedraza.

El acto protocolar se realizó en la sede central del MGAP. Acompañaron la actividad la Asesora de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Alexandra Pulido, el Secretario Técnico del CVP, Víctor Maldonado, la Encargada de Negocios a.i. de la Embajada de Bolivia, Carmen Sandoval Landivar, la funcionaria de la Embajada de Bolivia, Jenny Encinas Mercado, el Encargado de Negocios a.i de la Embajada de Colombia, Fabio Forero, por la Embajada de Ecuador en Uruguay, la Segunda Secretaria Carmen Grados, el Ministro Consejero de la Embajada de Perú, Miguel Gamarra y por la Secretaría Técnica Permanente del CVP, Gabriella Campón y Magdalena Ferdinand.

América es la única región donde la peste porcina africana no está presente y tenemos que articular cómo prevenir el ingreso de la enfermedad para que no afecte el crecimiento económico y la competitividad», dijo el director de Servicios Ganaderos, Eduardo Barre, tras la firma del convenio marco de cooperación entre el Comité Veterinario Permanente del Cono Sur y la Secretaría General de la Comunidad Andina.

El desarrollo y protagonismo del ámbito veterinario de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) en los últimos años a nivel mundial en el contexto de la prevención y lucha contra las enfermedades animales, las zoonosis y la seguridad sanitaria de los alimentos, así como en la seguridad del comercio internacional de animales y productos de origen animal, ha demandado una adaptación progresiva tanto en término de estructuras como de conocimientos.

«Los temas técnicos están dirigidos a la no propagación de la peste porcina africana y la resistencia antimicrobiana, así como la erradicación de la fiebre aftosa», informó.

Barre mencionó al continente americano como única región sin esta enfermedad. Por tanto, «las alianzas para fortalecer los servicios veterinarios oficiales y la cooperación técnica internacional son esenciales para el avance de objetivos nacionales en temas sanitarios, inocuidad alimentaria y salud pública». En relación con la fiebre aftosa, los países se encuentran libres de este virus, con o sin vacunación, a excepción de Venezuela, expresó.

«Ya no se discute que la inocuidad de los alimentos, la lucha y prevención de las enfermedades transmisibles a los seres humanos, la participación en la gestión de bienestar animal y el control del uso prudente de antimicrobianos son funciones de los servicios veterinarios en pos de lograr crecimiento económico y la competitividad de los países», advirtió.

Existe consenso en que la presencia de determinadas enfermedades de los animales, incluyendo algunas zoonosis, juega un rol crítico en el crecimiento económico de los países y afecta la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha identificado que más del 80% de las restricciones del comercio pecuario se deben a problemas sanitarios, que el 60% de los patógenos humanos son de origen animal y que el 75% de las enfermedades emergentes son zoonóticas.

Actualmente existe una creciente preocupación por la importancia de los patógenos veterinarios para la salud humana, que ha sido promovida activamente bajo el concepto «una salud», buscando cada vez más la implicación de los Servicios Veterinarios en la lucha contra las zoonosis de manera conjunta con los Servicios de Salud humana. Un ejemplo de esto son las experiencias recientes como la crisis de la influenza aviar y otras problemáticas de la salud humana relacionadas con la producción animal, como es la actual preocupación por la resistencia a los antimicrobianos y su uso en producción animal.

De este modo, ya no se discute que la inocuidad de los alimentos, la lucha y prevención de las enfermedades transmisibles a los seres humanos, la participación en la gestión del bienestar animal, el control del uso prudente de antimicrobianos, son funciones de los servicios veterinarios al mismo nivel que lo han sido tradicionalmente la lucha contra las enfermedades animales y la certificación de productos para el comercio internacional.

Es así como los países integrantes tanto del Comité Veterinario Permanente del Cono Sur (CVP) como de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), no sólo deben velar por lo que pasa al interior de cada uno, sino que tienen el desafío de establecer y gobernar sistemas de sanidad animal e inocuidad alimentaria a nivel nacional, que potencien sus resultados mediante una integración regional.

El CVP y la SGCAN han mantenido sucesivas reuniones, dentro de las cuales se recuerda una de las primeras llevada a cabo el 22 de mayo de 2011 en el marco de la 79° sesión de la Asamblea General de la OIE realizada en Paris, donde se estableció la necesidad de fortalecer la integración regional, realizar presentaciones de posiciones comunes ante la OIE, como eran en ese momento el caso de peste porcina clásica y el apoyo de los países libres de fiebre aftosa a los países que aún no se encontraban libres, en el marco del Plan Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA).