Básquetbol salteño. Luego de un tiempo, las razones destacadas del actual campeón Ferro Carril F.C.

Y sin dudas que ya pasado un tiempo de haber finalizado el campeonato «Salteño» de básquetbol en categoría Mayores (1ª división), al igual que el torneo «Integración», competencia que involucró a los equipos de Salto y Paysandú respectivamente, hoy agregamos algunos aspectos, sobre los cuales el equipo «franjeado» salteño de Ferro Carril F.C cimentó su posterior coronación en la temporada 2019 – 2020 no solo a nivel local, sino también en el «Integración»

Para nosotros existe un aspecto clave, y no es otro que el convencimiento del equipo en que podía, primero el equipo dirigido por Luis Cuelho (luego en instancias definitorias se sumó el «profe» Eduardo Mazzarino) supo que su rival de la temporada, cómo lo fue sin dudas Nacional, era un equipo al cual se le podía ganar, recordando las grandes campañas del tricolor en las dos últimas temporadas anteriores, donde en una solo había perdido un partido, y en la restante se había consagrado en forma invicta el equipo dirigido por José L. Testa.

Cuando según transcurría la fase regular del campeonato, y Ferro Carril le «tomó los puntos» al tricolor, allí ya comenzó a darse cuenta el «franjeado» de que podía doblegar a Nacional en una serie definitoria, cosa que al final termino sucediendo.

Pero para que esto pasara, primero Ferro Carril se fue convenciendo poco a poco que podía, y pese a tener una primera rueda bastante irregular en lo que fuera su producción basquetbolística, el «franjeado» contó con una «largura» de plantel que le permitió a su entrenador utilizar los recambios, los que en muchas ocasiones le aportaban soluciones al equipo, y es más, los integrantes de la «docena» que venían desde la banca, más allá de permitir «dosificar» tiempo de juego en figuras claves al momento de un cierre, nunca hicieron resentir la producción del equipo tanto en lo colectivo como en lo individual.

Con esto decimos que en el equipo de Ferro Carril, una vez que su entrenador terminó conociendo al plantel (lo conocía antes solo por haberlo enfrentado), cada jugador que tuvo más – menos minutos en cancha durante toda la temporada se aplicó a su rol, aporto lo suyo, y sumó para el equipo, así de simple.

A todo esto también Ferro Carril sumó la buena «mixtura» de experiencia y juventud, aspecto determinante a la hora de buscar las razones del logro conseguido, porque justo es decir, el «franjeado» también tuvo en varios de su chicos ascendidos de las divisiones Formativas (llámese U 17 y U 20) a valores promisorios que se terminaron transformando en una realidad notoria, sostenida, y palpable en el esquema del entrenador.

Jugadores juveniles que fueron teniendo minutos, y que luego aparecieron en momentos complicados de la instancia semifinal y se transformaron en figuras desnivelantes del equipo, caso concreto el chico Ramiro De los Santos por nombrar a uno.

Luego lógicamente hubieron jugadores que fueron claves y determinantes, los que en varios casos, y muchas veces no son destacados debido a su rol en cancha, que no son goleadores, pero que también con su trabajo a «destajo» aportan e inciden en un funcionamiento y en un resultado, caso concreto el de Luis Andrés Caballero, quién en muchos partidos (por no decir en todos) se hizo «dueño» de los acrílicos tanto defensivo como ofensivo, luego su hermano Ángel Caballero, goleador del equipo y figura clave del campeón.

En futuras ediciones seguiremos ampliando los argumentos, y los motivos por los cuales el equipo de Ferro Carril F.C termina siendo un justo y merecido campeón «Salteño» y también del «Integración» en la pasada temporada 2019 – 2020

DANIEL SILVEIRA