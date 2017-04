Ante la muerte de Alberto Prósper

El pasado domingo, a los 36 años de edad, dejó de existir Alberto Prósper, cuyas principales actividades en el ámbito de la cultura reseñamos en la edición de EL PUEBLO del día siguiente. Fueron surgiendo a partir de entonces nuevos recuerdos así como otros aportes de personas que lo conocieron y lo trataron. Es el caso de Jorge Menoni (salteño radicado en Ámsterdam), autor de libros de cuentos, de poemas, de guiones cinematográficos, que acaba de publicar su tercera novela (“El Río de Papel”) y que dirige la revista cultural (digital) “Ámsterdam Sur”. Apenas enterado de la noticia escribió Menoni en su cuenta de facebook:

“Qué tristeza, nos ha dejado Alberto Prósper, siempre fue un amigo en las buenas y las malas, una gran promesa literaria y un gran joven poeta. Lo conocí ya hace mucho en el Bar El Pibe, otro amigo ausente; me visitó en Amsterdam donde nos hermanamos en interminables charlas recorriendo los canales que tanto le fascinaron. Participamos juntos en el libro “Los nombres del cuento”, varias veces publicó sus poemas en la Revista Ámsterdam Sur, revista que difundió hasta el cansancio en Uruguay. En una de mis vueltas a Uruguay nos encontramos en un Café en Montevideo, recuerdo que se ofreció para hacer todo lo posible por llevar la Ópera Carlitos Sur que yo había escrito y acabamos de representar en los teatros de Holanda, y no solo se ofreció sino que salió como un Quijote moderno a conseguirlo, batallando con cierta burocracia que piensa que “los de afuera somos de palo”. -No lo conseguimos -me escribió apenado- pero lo conseguiremos. No me diste tiempo querido Alberto para decirte que la lucha no fue en vano, pues me hubiera gustado contarte que el miércoles pasado estrenaron mi cortometraje “Prohibido” en Salto gracias a los que nos siguen queriendo como uruguayos, pues uruguayos somos todos, la patria es un sentimiento y no una distancia o ausencia. Hasta siempre querido amigo salteño, me sorprendió y me duele tanto la noticia de tu muerte que dejo de escribir para contener las lágrimas, adiós amigo eterno”.

“Enfrentar y cambiar esta realidad donde a la mayoría de la gente no le importa la cultura”: esa fue su lucha

Cuando en el año 2011 Alberto Prósper celebraba el primer aniversario de su blog “Salto y Yo”, en el que difundía y comentaba, desde Montevideo, actividades culturales de Salto, escribió algunas líneas en las que dejaba en claro las ideas que perseguía con su trabajo de cada día. Lo que sigue es el fragmento esencial: “…nunca escribí el porqué sigo adelante con este trabajo y creo que es el momento, aunque me ha llevado casi un año encontrar las palabras. Hace unos pocos días, estuvo Vargas Llosa en Montevideo, en su conferencia en la UCUDAL habló sobre varias cosas, pero lo que más retuve es que la frivolidad y el entretenimiento son, hoy por hoy, los reyes de los medios de comunicación y son la cultura dominante de nuestro tiempo. Comparto, nada que agregar (más bien debiera poder reproducir esa conferencia de memoria y no lo puedo hacer), pero este blog trata de que no sea así la realidad. Es mi intento, enfrentar y cambiar esta realidad donde a la mayoría de la gente no le importa la cultura. Y por eso a los políticos tampoco les interesa. Desgraciadamente en Salto esto parece una verdad incontrastable.

El Ser Humano, es cultura. La Lengua, los símbolos, las religiones, incluso el realismo (¿o debiera decir pragmatismo?) son una construcción cultural humana. ¿Por qué la frivolidad tiene tanta importancia hoy? No lo sé. De lo que sí estoy convencido, es que eso se puede cambiar y hay que hacerlo. No somos animales, con los que se juega un rato, se les da comida (lamentablemente no a todos) y ya está. Nosotros somos constructores, albañiles, arquitectos de lo que queremos ser y de lo que nos rodea”.

Al fin de cuentas, tiene razón Jorge Menoni: había mucho de Quijote en Alberto.

Cumplió el sueño de viajar a Europa

Fue también en 2011 que el Académico Leonardo Garet viajó a Europa para presentar en Roma su poemario “Celebrazione”, además de cumplir otras actividades en diferentes países del viejo continente. Y Alberto Prósper realizó el viaje junto a él. Días antes de partir, esto comentaba a EL PUEBLO: “Desde hace mucho tiempo soñaba con ir a Europa. Conocer, aunque sea una pequeña parte, los lugares y el arte de civilizaciones tan antiguas como la romana o la española. También me gustaría, en algún momento, mezclarme con las personas de los lugares que vamos a visitar, saliendo un poquito del trayecto turístico. Sin duda va a ser un viaje inolvidable, único, porque además lo hago con Leonardo, que con mucha generosidad me aceptó como compañero de viaje, lo que hace más apasionante vivir esta experiencia, y además, acompañarlo en la presentación de su libro Celebrazione”.

Alberto nos soltó la mano

Revisando poemas y cuentos de Alberto Prósper, dimos con un conjunto de poemas titulado “Días de tierra”, publicado en el número correspondiente a “Verano-Otoño 2011” de la Revista Ámsterdam Sur. En él, uno de los poemas parece hablarnos de este momento de dolor. Es el siguiente:

EPITAFIO

No quiero que me busquen

en las fotografías,

que son un cuento.

No me busquen en el viento

porque no soy tiempo

No me busquen junto al río

porque no soy un árbol

No vuelvan a escribir mi nombre

cuando les suelte la mano.