Por Nicolás Caiazzo

La vuelta está asegurada, en total fueron 6 meses para que el fútbol sala viera rodar la pelota una vez más, pero finalmente la Liga Salteña confirmó para este fin de semana la reanudación de un Campeonato Salteño y Divisional «B» que habían parado por completo su actividad allá por marzo.

Costará sin dudas acostumbrarse a la realidad de un protocolo qué pasó por varias modificaciones para llegar a generar una aprobación por parte de todos los actores que componen a este deporte, sea propietarios de clubes, dirigentes, clubes y hasta el propio gobierno nacional. La Secretaría Nacional del Deporte ya avisó, partidos sin público o jugarse al riesgo de que te puedan suspender la actividad deportiva, y a la vez asumir las responsabilidades civiles y penales que puedan corresponder.

Lo importante es que regresa un deporte más para nuestro departamento y con el mismo la emotividad de una competencia que hasta el momento del parate venía siendo apasionante. Restará ver como llegan preparados los equipos, si estas dos a tres semanas de preparación sabiendo que la fecha iniciaría este sábado 12 alcanzaron y si su nivel de juego es similar al mostrado en marzo, pero en definitiva el deseo de iniciar cuanto antes era un grito unánime entre las instituciones, después de todo irán por la mitad de los respectivos campeonatos y aunque el tiempo hasta el final cada vez se irá acortando, aún hay margen para mejorar.

POSICIONES

Divisional «A»: Almagro 24, Saladero 21, Tigre 21, Ferro Carril 16, Florida 16, Chaná 12, Nacional 6, Universitario 3.

Divisional «B»: Dublín Central 21, San Eugenio 20, Ceibal 18, Bohanes 14, Sud América 14, Atlético Juventus 12, Salto Rowing 11, Geneve 5 10, Progreso 9, Salto Grande 7, San Isidro B 6.

DETALLES

LIGA SALTEÑA DE FÚTBOL SALA

Campeonato Salteño copa «Salto Hotel y Casino» – Temporada 2019/2020

Divisional «A» – Fecha 11/ Segunda Rueda

Divisional «B» – Fecha 11/ Primera Rueda

Sábado 12 de Setiembre

Gimnasio de Ferro Carril

18:00 Salto Rowing vs Progreso (Div. B)

20:00 Ferro Carril vs Almagro (Div. A) (En Vivo por Canal 5)

22:00 San Eugenio vs Sud América (Div. B)

Domingo 13 de Setiembre

Gimnasio de Ferro Carril

18:00 Chana vs Tigre (Div. A)

20:00 Ceibal vs Dublin Central (Div. B)

22:00 Juventus vs Salto Grande (Div. B)

Gimnasio de Universitario

18:00 San Isidro B vs Bohanes (Div. B)

20:00 Universitario vs Florida (Div. A)

22:00 Nacional vs Saladero (Div. A)

PROTOCOLO

1 – DEFINICIÓN DE PROTOCOLO

Son un conjunto de reglas y pautas que sirven para guiar una conducta o acción, en este caso puntualmente referido a COVID-19.

2 – OBJETIVOS GENERALES

En el caso de protocolos sanitarios de prevención o seguridad, se pretende disminuir los riesgos de propagación o contagio de determinada patología en determinada población.

3 – OBJETIVOS DEL PRESENTE PROTOCOLO

El mundo, la sociedad, el deporte y las ligas amateur no serán iguales desde la pandemia del COVID-19. Con este protocolo pretendemos sentar bases de educación, higiene y cuidados y que deben mantenerse en el tiempo, pudiendo ser utilizados ante situaciones futuras similares. Este protocolo surge en el marco de la reactivación de las actividades socioeconómicas del país luego de la emergencia sanitaria causada por COVID-19.

Es una situación dinámica que hace fundamental el análisis continuo y responsable de la situación, de la propagación y de la aparición de nuevos casos para determinar la permanencia o el cambio inmediato de las medidas si así lo determinan las autoridades sanitarias.

4- DEFINICIÓN DE DESESCALADA, VUELTA A LA NUEVA NORMALIDAD

Se entiende por desescalada a la disminución progresiva del peligro y la tensión resultantes de un proceso. En este caso por el riesgo y propagación del Coronavirus.

Evidentemente luego de esta pandemia y debido a la permanencia del virus en el mundo, se deberán realizar cambios en el vivir cotidiano, las costumbres y en la realización de todas las actividades de la vida económica, social y deportiva de la población.

Habrá una nueva normalidad en base a esto, para la que nos debemos de preparar.

Luego de que las autoridades de gobierno determinaron la reactivación paulatina y criteriosa de todas las actividades (las deportivas entre ellas), decidimos marcar los pasos o niveles de actividad, conocidos como fases, que marcarán los cuidados y medidas de protección personal y colectiva en función del tiempo y del riesgo de contraer la enfermedad.

Esto será de acuerdo al número de casos y nivel de propagación en cada momento, pudiendo retroceder en las medidas en caso de que la situación se agrave.

En muchos países se han hecho públicos los diferentes niveles de reactivación paulatina, que van desde una fase 0 a un número de fase que depende de cada país.

5- DETALLES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

– Toma de temperatura al ingresar por parte del personal de la Liga (no ingresará al gimnasio aquella persona que supere los 36,9 grados) y utilización de alcohol en gel.

– Alfombra sanitaria.

– Toma de datos al ingresar (nombre, apellido, dirección y teléfono).

– Se jugará a puertas cerradas donde solamente ingresarán al gimnasio los 14 jugadores citados con identificación correspondiente, cuerpo técnico con identificación correspondiente, delegado con identificación correspondiente (cada equipo deberá entregar una lista de ingreso por lo menos 30 minutos antes del encuentro), prensa con identificación correspondiente, encargado del reloj/mesa, 2 personas identificadas a la Liga en portería, 2 jueces y 2 funcionarios de seguridad.

– Prohibido el uso de vestuarios, por lo que cada jugador y/o juez deberá venir vestido desde su casa.

– Desinfección de los balones que se pondrán en juego y los bancos de suplentes, antes y después de cada partido.

– Tapabocas en la mesa (ambos delegados y el encargado del reloj).

– Se eliminará el saludo protocolar entre ambos equipos.

– Tapabocas en los bancos y distanciamiento entre los integrantes de cada equipo, incluyendo cuerpo técnico (los jugadores que sean sustituidos podrán tomar aire unos minutos en las zonas alejadas de los bancos, y luego ponerse el tapabocas al sentarse en el banco).

– Se elimina el uso de chalecosde suplentes como medida sanitaria (estos suelen ser compartidos al momento de realizarse sustituciones). Debido a esto, los bancos se colocarán detras de las redes para más distanciamiento con el campo de juego para que no existan confusiones y también utilizar más los espacios.

– Cada jugador deberá utilizar su propia botella con agua.

– Al término de cada partido los equipos se deberán retirar inmediatamente de las instalaciones.

– Las integraciones de los equipos se deberá brindar a la prensa de forma digital. De requerirse por parte de la prensa una entrevista, entrevistado y periodista deberán estar distanciados por al menos 2 mts.