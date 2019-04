Lacalle Pou, Sanguinetti y Daniel Martínez con Albisu, Coutinho y Lima en lo departamental

La actividad política se intensifica en la medida que avanzan los días. A 85 días de las elecciones internas de los partidos políticos, con los candidatos ya definidos y con una intensa agenda que vienen llevando a cabo los postulantes de los distintos partidos, las cosas comienzan a tomar el gusto de cara a una elección que será muy distinta a las últimas cuatro que ha vivido el país, en función de la intensa competitividad que existe entre los partidos.

Esta vez, por primera vez en 15 años el Frente Amplio tiene chances de perder el gobierno y el Partido Nacional tiene chances de ganar. Así las cosas, la situación se dirimirá en una segunda vuelta en el mes de noviembre, donde la izquierda gobernante y el Partido Nacional, serán los que jugarán el partido mayor y por primera vez en años, estarán cabeza a cabeza.

En Salto, los distintos partidos políticos vienen trabajando para lograr consolidarse y poder posicionarse hacia octubre, donde elegirán al diputado y en donde hay una importante cantidad de candidatos para un solo cargo. Es el caso del Partido Colorado, donde aparecen al menos 21 precandidatos y donde todos van a disputar un solo lugar, que es un escaño en la Cámara Baja.

Dentro del Partido Nacional, ya son menos pero suman al menos 8, los postulantes y dentro del Frente Amplio ya son al menos 10 los que quieren competir por llegar a la Cámara de Representantes.

Todo ese movimiento se está comenzando a sentir en los distintos puntos del departamento, con visitas, reuniones, volantes, apariciones mediáticas y en las redes sociales por parte de los distintos candidatos.

Pero por ahora, parece que el involucramiento asoma de manera paulatina. La gente no quiere estar del todo de manera activa y si bien hay precandidatos que aún no han aterrizado con los dos pies en el departamento, se espera que lo hagan de un momento a otro.

En tal sentido, en los dos meses que quedan de cara a las elecciones hay por lo menos un precandidato que lidera las preferencias en las distintas lides partidarias. Es el caso de Daniel Martínez a nivel nacional, pese a que Carolina Cosse viene recuperando votos y marcando una importante adhesión en la interna. En tanto, los grupos de Andrés Lima marcan la mayoría en lo departamental dentro del Frente Amplio, que tiene a Manuela Mutti y a Gabriel Duarte como figuras que siguen en la intención de voluntades.

Con una tendencia a la baja en los últimos días en la intención de voto pero con una clara venta aún sobre el resto, aparece el precandidato blanco Luis Lacalle Pou en lo nacional, aún despegado de Jorge Larrañaga y Carlos Albisu lidera claramente las preferencias nacionalistas en lo departamental como candidato a diputado, con María Eugenia Almirón que por ahora está en segundo lugar en la carrera al parlamento.

En el Partido Colorado, las cosas no están del todo claras, pero todo indica que el expresidente Julio María Sanguinetti podría imponer en las elecciones internas pese a la recuperación que mostró Ernesto Talvi y en Salto las agrupaciones que acompañan el exintendente Germán Coutinho cooptan a la colectividad de Batlle y Ordóñez, de los 19 precandidatos que largó Coutinho quedará solamente uno, cuando se produzcan las elecciones internas de junio, aunque además hay que tener en cuenta que el sector Ciudadanos, con Miguel Feris a la cabeza, viene trabajando para ganar terreno.

En Salto también han aparecido nuevos movimientos políticos, como el caso de Gonzalo Leal, con el Movimiento Naranja, que más allá de haberse integrado al sector Avanza País de lo que había sido hasta hace pocos días el lema La Alternativa, por el momento mantiene su integración a ese sector, que por su lado en Montevideo, decidió sumarse al lema Partido Independiente. Leal dijo ser cauto respecto a la situación y que espera que en los próximos días tomar una resolución definitiva sobre su permanencia en el grupo político actual.

Por su parte, el Partido Independiente propone la figura de Hoover Rosas como candidato quien hasta el momento aparece como el referente de Pablo Mieres en nuestro departamento.

Aunque la suma y sigue la lista de candidatos y movimientos políticos alternativos sigue confirmándose. El Partido Cabildo Abierto, que impulsa la candidatura del excomandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, está conformando un grupo de seguidores a nivel local integrado por personas que estuvieron en filas castrenses, y otras que provienen del ámbito civil.

Según puso saber EL PUEBLO en los próximos días desde Cabildo Abierto se pronunciarán por una candidatura en Salto, de manos del grupo que viene trabajando en la consolidación de ese sector.

Las elecciones serán el domingo 30 de junio, no tienen carácter obligatorio y de allí surgirán los convencionales nacionales y departamentales que les dan los votos a los candidatos para respaldar sus postulaciones. Por ahora Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez y Julio María Sanguinetti, vienen siendo los favoritos.