Fútbol Sala

Se conocen los detalles para la próxima fecha del ”Salteño” (última previo al paréntesis de fin de año) en ambas divisionales

Y así será, porque en la pasada reunión semanal de delegados el pasado martes en la Liga Salteña de Fútbol Sala, se fijaron los detalles para una nueva fecha del campeonato “Salteño” en la disciplina, que a su vez será la última, previa al paréntesis de fin de año previsto, y que haabitualmente se realiza por estas fechas tradicionales.

Tal cual hemos venido informando en estas páginas, en sucesivos informes anteriores, dicha fecha será la séptima (1ª rueda) en la divisional de ascenso “B”, y la sexta, en lo que hace a la competencia en la división de privilegio “A”.

Y mejor cierre no podía tener este 2017, básicamente hablando de los resultados que se han venido registrando, haciendo referencia puntual a los de la fecha pasada, y debido a los números que hoy muestran las tablas en ambas divisionales, dejando en claro que nuestra opinión previa al inicio del campeonato en esta temporada, en cuanto a lo parejo y competitivo de esta temporada, parece ser que hoy se viene confirmando, las cosas como son.

Habrá que ver, entonces ahora debemos seguir pensando y opinando, que estamos de cara a una fecha que realmente puede ser apasionante, debido a que cada uno de los equipos llegará con la firme intención de sumar los tres puntos, para de esa forma aguardar el retome de la competencia con la mejor ubicación posible en tabla, para lo que será luego el reinicio de la actividad, allá por fines de enero, principios de febrero en 2018.

Fútbol Sala detalles

Así jugarán

Liga Salteña de Fútbol Sala: Temporada 2017 – 2018. Campeonato “Salteño”: Divisionales “A”, y “B”

Copa: “VJ SUNSET”

Divisional “A”: 6ª Fecha (Primera rueda)

Divisional “B”: 7ª Fecha (Primera rueda)

Escenario: Gimnasio del Club A. Universitario

Valor de la entrada: General $ 30,00 (Ingresan dos por $ 50,00)

Árbitros: (a designar)

Viernes 15 de Diciembre

Hora 20,00: DUBLÍN CENTRAL vs SALTO NUEVO (“B”)

Hora 22,00: G 5 vs PARQUE SOLARI (“B”)

Sábado 16 de Diciembre

Hora 19,00: BARCELONA vs NACIONAL (“B”)

Hora 20,30: CHANÁ vs UNIVERSITARIO (“A”)

Hora 22,00: SALTO GRANDE vs SALTO ROWING (“B”)

Domingo 17 de Diciembre

Hora 19,00: ALMAGRO vs SUD AMÉRICA (“B”)

Hora 20,30: SALADERO vs HINDÚ (“B”)

Hora 22,00: TIGRE vs ATLÉTICO JUVENTUS (“B”)

Lunes 18 de Diciembre

Hora 20,00: CEIBAL vs FERRO CARRIL (“A”)

Hora 22,00: ATLÉTICO ARSENAL vs FLORIDA (“A”)

Nota: Los partidos comenzarán a la hora fijada, sin tolerancia en cada caso, y en cada una de las jornadas previstas.