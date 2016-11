Rugby – Hockey

El día de hoy se llevará a cabo uno de los eventos deportivos más importantes del año en lo que tiene que ver con el rugby y el hockey, el cual lleva el nombre de Seven Ranch 2016. Dicho evento es organizado por el equipo de rugby masculino y de hockey femenino del club Vaimaca. Como lo había informado anteriormente EL PUEBLO, dicho evento contará de dos etapas, una es la deportiva y otra la de camaradería.

ETAPA DEPORTIVA

Los partidos tanto de rugby como de hockey comenzarán a las 14:00 horas, en el predio de Vaimca – Camino del Éxodo 2695- y se jugarán en simultáneo. En el caso de los encuentros de rugby se jugarán con una modalidad de seven a side, por lo tanto serán siete jugadores por equipo; por otra parte, las chicas de hockey femenino disputarán sus encuentros en modalidad de five a side, o sea cinco jugadoras por equipo en cancha de césped y en categoría mayores.

Desde varios departamentos del país y desde Argentina estarán llegando equipos para participar de este encuentro, por la parte de hockey, participarán Remeros, San Martín, Espinillos, El Rejunte y el equipo de Vaimaca; mientras que los equipos que jugarán los partidos de rugby serán Bufalos, Artigas Rugby, Los Discípulos, entre otros.

CAMARADERÍA

El gran cierre a este evento deportivo y social, será una gran fiesta donde están invitados todos los jugadores y el público en general que quiera asistir. Las entradas tienen un costo de $150, y se pueden adquirir con los chicos y chicas integrantes de los planteles de Vaimaca. Después de la 1:00 am dará comienzo y contará con la presencia de DJ importantes de nuestra ciudad.

Sin dudas que otra gran propuesta de estas dos disciplinas que han crecido mucho en nuestro departamento en los últimos tiempos y que mejor forma de celebrar todos los logros de este año.