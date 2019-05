Ganar, sumar, “escalar” en tabla, asegurar posiciones, o poder “meterse” en definiciones

Tigre vs Florida (“A”)

Para nosotros uno de los partidos destacados de la fecha, dos rivales que juegan por objetivos diferentes, en el caso del “felino” Tigre por sumar los tres puntos y asegurar su casillero en el cuadrangular final de Liguilla. En el caso de Florida, no le queda otra, será ganar, sumar, para de esa manera mantener la esperanza real de poder “meterse” en las definiciones. Sí llegan completos, el favorito es Tigre por plantel y por juego, eso sin dudas, habrá que ver que muestra Florida, un equipo que ha conseguido resultados positivos en las últimas fechas disputadas, pero que no a sabido mantener regularidad en su juego, por lo que se juegan, es éste uno de los partidos destacados de la fecha en la división principal.

Universitario vs Ferro Carril (“A”)

En este partido el favorito es Ferro Carril, o al menos debería serlo, el “franjeado” es el único escolta del puntero Chaná, pero también debe ganar para estar tranquilo, en el caso de Unieversitario solo le queda ganar, sumar, y esperar que algún resultado le juegue a favor. En otro momento sería un compromiso por demás destacado, hoy día, y en esta temporada, debemos decir que si Ferro Carril hace lo que sabe y puede, es amplio favorito a sumar los tres puntos, las cosas como son.

Sud América vs Bohanes (“B”)

Habrá que ver, partido que importa para Bohanes, que sí gana se asegura su posición actual en tabla, y sabe que estará definiendo, en el caso del “naranjita”, solo la chance de ir cerrando de la forma más “decorosa” posible su participación en esta temporada.

De todas formas, y por el momento de ambos, puede salir un partido “abierto”, y de muchs goles, El favorito sin dudas Bohanes, que justo es decir no deberá confiarse, si no quiere llevarse una sorpresa esta noche.