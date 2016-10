Y esto sin dudas que es así, porque restan tres fechas para el cierre del torneo Clausura (2ª rueda), y hoy por hoy son solo tres equipos los que cuentan con chance clara, real y cierta de poder acceder a la clasificación dentro de los seis primeros, más precisametnte para ocupar los casilleros cinco (5) y seis (6) en la tabla general y/o Acumulado.

A esto lo decimos porque si observamos la tabla de posiciones, y es una situación que ya hemos venido analizando desde que finalizó la primera rueda (Apertura), existen cuatro equipos que ya están seguros, ellos son Nacional, Old Chrisitians, Peñarol, y Club Banco República… estos van a estar, de hecho los números en tabla hoy ya muestran que los nombres de los cuartro primeros no cambiarán de al final, más allá de la posiciones finales que cada uno ocupe, esto es así.

Ahora habrá que ver qué pasa con Ferro Carril F.C, Malvín, y Dolores, porque si bien el equipo “franjeado” salteño hoy estaría dentro de los seis (ocupa hoy la 5ª posición), cabe recordar que restan tres partidos, por ende nueve puntos por disputar, y la diferencia del equipo salteño es mínima en relación a sus rivales directos.

NO SIRVE ESPECULAR… HAY QUE SUMAR PUNTOS

Y también este es el pensamiento de Ferro Carril F.C Fútbol Sala, que este próximo fin de semana deberá viajar a la zona sur – este del país para jugar su compromiso fijado por la novena fecha ante Parque (Lagomar ) Cubano.

En la décima fecha el “franjeado” salteño tiene un rival difícil, y complicado, debiendo jugar otra vez en calidad de visitante, como sin dudas lo será el Peñarol capitalino, pero aquí el dato importante (pensando siempre en una hipotética derrota de Ferro Carril ante el aurinegro), y no es un dato menor, cuando decimos que el “franjeado” salteño completará su fixture del Clausura jugando de local ante uno de los rivales más débiles de la competencia, Huracán Buceo.

Por su parte hablando de Malvín, el “playero” juega en la que viene ante Central Durazno, que si bien es un rival de cuidado, el favorito es el equipo capitalino, las cosas como son. Hablando del otro rival directo, quien también tiene un partido accesible en las previas es Dolores, que si ben juega de “visitante” ante su similar de UTU – ITS, aquí también el favorito es el equipo “doloreño”, siempre en opinión de nuestro análisis previo a la fecha que viene, después con el “diario del lunes”, se sabe como es.

Habrá que ver, en las previas, los tres equipos involucrados en la clasificación dentro de los seis primeros son favoritos en la próxima fecha, eso está claro, luego en cancha se sabe, las cosas pueden ser bastante más diferentes, pero existe una sola realidad, aquí no sirve, ni hay timepo para la especulación, hay que sumar la máxima cantidad de puntos posibles en las tres fechas que restan, las cosas como son.