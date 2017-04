Cada resultado, cada punto puede ser pasaporte al objetivo planteado en fase regular

Ceibal vs Ferro Carril

Alerta roja para el “franjeado”

Partido siempre atractivo, más allá de las posiciones que hoy ostenta cada uno, sin dudas estamos de cara a un juego que cuenta con la incógnita planteada acerca del resultado final. Ferro Carril es el último campeón, uno de los mejores planteles del medio, y con juego aplicado, en lo que refiere a la estrategia. Por el lado de Ceibal, un equipo aguerrido y complicado siempre, que viene de ganar (por segunda vez en la temporada) al rojo Universitario, y eso suponemos debería motivar a cualquiera. Por eso decimos, Ferro Carril quiere ser primero en el Acumulado, y Ceibal aún con chance de seguir sumando para “meterse” en la definición… todo dicho.

Atlético Arsenal vs Universitario

Se conocen

Es el partido destacado en esta jornada de sábado, porque si bien el resto importa, nos parece que si hablamos de un juego donde se podrá observar la verdadera muestra de un Futsal bien jugado, no nos queda otra que opinar que es este choque entre el “rojo” y el “verde”

Habrá que ver, Universitario llega precedido de la derrota ante Ceibal, y el Atlético Arsenal de una victoria justa y merecida ante River Plate. El partido promete, ambos juegan a lo mismo, se conocen, y los dos necesitan sumar, el “rojo” para volver a pensar en la punta, y el “verde” por alcanzar el obejtivo de ser el cuarto “liguillero”. Es promesa de buen partido, bien jugado, y con muchos goles, habrá que ver, luego en cancha ha cosa puede ser bastante más diferente…es el destacado.

G 5 vs Peñarol

Favorito G5… pero

Es así, porque si bien el equipo de G 5 es el favorito esta noche para sumar los tres puntos, enfrenta a un equipo que ha mejorado, ha tenido resultados positivos, viene de ganar en la última fecha disputada, y enfrenta a uno que viene de caer derrotado. Todo por verse, por plantel y por juego debería ser favorito G 5, pero no se puede en este caso analizar desde los números que hoy muestra la tabla de posiciones. G5 quiere “meterse” definitivamente en la “pelea” por el segundo ascenso, y sí bien hoy se encuentra en zona de play offs, está solo dos puntos por encima del Atlético Juventus que pretende lo mismo… no se puede “perder pisada”, eso está claro, así de simple, así de sencillo.