Pese a las insistencias de las autoridades y el diálogo con las comisiones vecinales, los problemas persisten. El apedreo a un ómnibus de recorrido urbano, generó el daño en uno de los coches y el mismo fue denunciado por el conductor. La denuncia fue radicada en la Seccional Tercera donde el funcionario declaró que cuando estaba haciendo el recorrido de la Línea Nº 2, circulando por la avenida Solari, al doblar por la calle Cuatro escuchó el impacto de una piedra, la que dañó una ventanilla lateral derecha que estaba cerca del medio del ómnibus. Afortunadamente no hubo pasajeros lesionados. Investiga el caso la Seccional 3ra.

DAÑO EN

COMERCIO

Dos casos de daños en comercios fueron denunciados por las autoridades en los últimos días. En uno de los hechos, una mujer mayor de edad denunció que en la mañana de ayer al concurrir a su comercio ubicado en el barrio Malvasio, constató que durante la madrugada, personas extrañas forzaron el candado en la puerta trasera del local y la reja de la misma.

El caso lo investiga la Seccional 2da. El otro hecho fue denunciado por un hombre que aduce que en su local comercial habían producido la rotura de una vidriera, mediante una baldosa la cual fue arrojada al lugar. Concurrió el personal de Policía Científica e investiga la Seccional 2da.

SINIESTRO

Con politraumatismos leves, resultó un motonetista tras chocar en la avenida José Batlle y Ordóñez y Verocay. El accidente fue protagonizado por la moto Vital, matrícula HKV625, conducida por un sujeto mayor de edad, quien circulaba por la corriente sur de Avenida Batlle con dirección al este y al estar cruzando la intersección con calle Verocay, debido a la lluvia existente, no pudo visualizar unas balizas con cintas amarillas de Pare que había en el lugar, debido a reparaciones que se están haciendo en dicha avenida, por lo que colisiona con las mismas, cayendo al pavimento resultando politraumatizado leve.

DAÑO Y HURTO

EN INTERIOR

DE VEHÍCULO

Luego de haber dejado estacionado denunció que dejó estacionado en la calle Rivera al 1000, su automóvil marca Volkswagen modelo Gol, al ir a utilizarlo constató que la puerta trasera del lado izquierdo se encontraba dañado el mecanismo del alzacristal, encontrando su interior en completo desorden, notando el hurto una billetera de cuero de color marrón mediana, la que contenía aproximadamente diez dólares en billetes de un dólar, no notando la falta de otros objetos. Investiga Seccional 1ra.

Mientras que un sujeto denunció que dejó en el cruce de Uruguay casi Viera, en el estacionamiento, su moto marca Vital, matrícula HIA 1124 de color negro, estando en la plaza Artigas, visualiza que dos masculinos se la hurtaban dándose a la fuga por calle Uruguay, luego tomaron por Rincón al sur, perdiéndolos de vista. La que debajo del asiento tenía un casco negro y la documentación de la misma. Investiga Seccional 1ra.

ROBOS

La Policía recepcionó las denuncias de varias personas por distintos casos de robos, los hechos ocurrieron en toda la ciudad. En uno de los casos un hombre denunció que en la madrugada de ayer personas extrañas ingresaron al interior del predio de su domicilio en Villa Constitución y hurtaron cuatro jaulas para aves.

En otro caso una persona denunció que en la madrugada de ayer desde el porche del fondo de su domicilio que está en Villa Constitución le hurtaron una bicicleta marca GT modelo Palomar, rodado 26 de color negro con verde.

Un comerciante, que tiene el establecimiento justo en el frente de su casa, denunció a la Policía que personas extrañas tras forzar dos barrotes de la reja de su quiosco que se encuentra en el frente de su finca, ubicada en barrio Cerro, ingresó, hurtando la suma de $ 600 y dos paquetes de cigarros marca Coronado de 20 unidades.

HURTO EN

VÍA PÚBLICA

Le robaron 14 balizas de la empresa constructora para la cual trabaja. Esa fue la denuncia presentada por un hombre mayor de edad en representación de una empresa constructora del medio donde denunció que entre la noche y la madrugada de ayer le hurtaron catorce balizas de señalización de color blanco y naranja que se encontraban en calle Sarandí entre Acuña de Figueroa y Cervantes, donde la empresa se encuentra realizando obras. Investiga Seccional 1ra.

HURTO EN

INTERIOR DE

VEHÍCULO

En otro caso, una persona denunció que en la noche de ayer dejó en un estacionamiento que alquila sito en barrio Salto Nuevo su camión marca JMC y en la mañana de hoy al ir a ocuparlo constató la falta de la batería, avaluando el perjuicio en la suma de $ 5.500. Investiga Seccional 3ra.

Pero también una mujer denunció que en la tarde de ayer desde calle Uruguay y Juncal le hurtaron la moto marca Winner Bis Pro 125cc, de color negro, matrícula HKN 848.