El propietario de un establecimiento rural ubicado en la ruta nacional Nº 31, constató que, de un galpón de chapas de zinc, de medidas aproximadas a los 15 metros por 10 metros, hace dos meses atrás, le habían hurtado cinco chapas; hace cinco días, notó el hurto de las chapas restantes (cuarenta y seis), haciendo un total de cincuenta y una chapas hurtadas, quedando en el lugar sólo el armazón del galpón hecho de tirantes de madera.

Agregó que, no hay moradores en el lugar. También, constató daños en el portón de ingreso al predio, al que le cortaron los candados que tenía colocados, y el alambrado. Se practicaron averiguaciones con los vecinos de la zona, los que manifestaron no haber visto ningún tipo de vehículo en dicho predio. Investiga Seccional 6ta.

TRAS DAÑAR EL CANDADO DE UN GALPÓN HURTARON VARIAS HERRAMEINTAS

En horas de la mañana de ayer, el denunciante, un masculino mayor de edad, denunció que, constató que mediante la rotura de una ventana y el corte de una linga que agarra un candado grande de la puerta del frente de un galpón, que tiene en la parte de atrás de su casa, personas extrañas ingresaron al mismo, hurtándole una maquina soldadora industrial invertir, marca Chrome, de 200 Amperes, con los chicotes; una careta foto cromática para soldaduras, de color bordeaux; una amoladora Bosch, industrial de 09 pulgadas; un taladro industrial grande, de color azul, cuya marca no recuerda; cinco kilos de electrodos; una valija de juego de tubos industrial completa; un pico comprensor; un calibrador de aire y varias herramientas. Investiga Seccional 4ta.

HURTARON 10 KILOS DE CARNE DESDE EL FREZZER

Un masculino mayor de edad, domiciliado en la zona del Hipódromo, denunció que, en la mañana de ayer, próximo a la hora 08:00, notó la falta de 10 kilos de carne, los cuales se encontraban en dos bandejas de aluminio, en un frezzer con puerta corrediza, debajo de una barbacoa. Se practicaron averiguaciones, con resultados negativos. Investiga Seccional 4ta.

SE LLEVARON TRES CELULARES

Un masculino mayor de edad denunció que, salió de su domicilio y, próximo a la hora 22:00, le comunicaron que personas extrañas habían entrado al mismo; a su arribo, encontró el lugar en total desorden en su interior, y la falta de tres celulares: uno, marca Samsung J1; otro, Samsung Grand Prime, ambos de color gris y forro de color negro, y el tercero, un mobile, de color blanco. Además constató daños de la puerta del fondo. Investiga Seccional 3era.

VIERON AL DELINCUENTE HUIR DE LA FINCA CON EL CELULAR DEL PROPIETARIO

Una femenina mayor de edad denunció que, a la hora 22:00, en momentos en que se encontraba en su finca, dejó dentro del predio el celular de su propiedad, marca Samsung, de color gris, táctil, sobre una reposera verde; posteriormente, un integrante de la familia visualizó a un masculino, el que se daba a la fuga por el muro que da a la calle, constatando la falta del mismo, encontrando su forro en el lugar. Personal policial realizó recorridas por la zona, con resultado negativo. Investiga Seccional 1era.

FALTÓ GANADO EN PREDIO RURAL DE PASO CEMENTERIO

Un masculino mayor de edad, quien se desempeña como capataz en un establecimiento ubicado en Paso Cementerio, denunció que, el pasado día viernes 15 de diciembre, efectuó el recuento de los animales, estando todos los vacunos y, el día 26, al efectuar el recuento nuevamente, notó la falta de tres vacunos -no sabiendo si fueron terneros o novillos, debido a que están todos juntos-, raza Angus, los que pueden ser colorados o negros, y llevaban caravanas con señal de los vacunos en la oreja derecha muesca por abajo, y en la oreja izquierda Palmeta, marca que se asemeja a un estribo. Agregó que, le faltaron seis, habiendo encontrado tres en los establecimientos linderos. Investiga Seccional 14ta.

DESAPARECIERON 22 BORREGOS DESDE UN ESTABLECIMIENTO GANADERO

En el día de ayer, un masculino mayor de edad, capataz de un establecimiento rural ubicado en Paraje Puntas de Cañas, denunció que, el día 15 del corriente mes, realizó el último recuento del ganado, constatando la falta de 22 borregas raza Merino de 1 a 2 años de edad; también expresó que, los alambrados están en buenas condiciones y no hay ninguno caído. Investiga Seccional 15ta.

LA DEJARON SIN LA GARRAFA Y LA CHANCHA DE 20 KILOS

Denunció una femenina mayor de edad domiciliada en Sarandí de Arapey, que notó la falta de una garrafa de 13 kilogramos, la cual se encontraba vacía en el interior de un galpón, y también la falta de un porcino hembra, de color blanca, de aproximadamente 20 kilogramos y 6 meses de edad, la que estaba atada en el interior de su predio. Investiga Seccional 11ra.

SE LLEVARON UNA TABLET Y DOS CALDERAS

La denunciante, una femenina mayor de edad, concurrió a la finca de su hijo, ya que la misma se encuentra sin moradores, constatando que la puerta principal estaba abierta y la del fondo dañada .Al lugar, concurrió personal de Policía Científica, notando la falta de una tablet y dos calderas. Cuando llegó su hijo, se dirigiró a la Seccional a radicar la denuncia correspondiente. Investiga Seccional 5ta.