Varias denuncias por hurtos se registraron en las últimas horas

Próximo a la hora 5:30 de ayer, al llegar a su finca de calle Brasil al 2300, la denunciante, femenina mayor de edad, observó que la reja del frente estaba forzada y al ingresar, constató el hurto de los siguientes efectos: un televisor Led de color negro; una licuadora marca Phillips; una batidora marca Arno; una juguera de color blanco; dos ventiladores de pie; un DVD con películas varias; un taladro marca Bosch de color verde; tres computadoras del Plan Ceibal; ropa; 40 pares de championes; un termo de acero inoxidable; un mate; cubiertos; vasos y comestibles. Avaluó el perjuicio en $ 80.000. Personal de la Policía Científica realizó el relevamiento pericial correspondiente. Investiga Seccional 2da.

DETENIDOS AL HURTAR UN PAQUETE DE PAÑALES

En el día de ayer, próximo a la hora 3:45, personal policial fue derivado hasta un comercio ubicado en la zona céntrica, donde se produjo un hurto; en el lugar, fueron entrevistados 2 testigos del hecho, quienes aportaron información sobre los autores, por lo que se efectuó recorridas por la zona, localizando a las personas descriptas, tratándose de una femenina y un masculino, mayores de edad, quienes fueron identificados y al pasársele revista al individuo, se le incautó un cuchillo y un paquete de pañales marca Babysec de 72 unidades, por lo que se procedió a la detención de ambos.

Los detenidos fueron trasladados hacia un centro asistencial, y a posteriori, a dependencias de la Seccional.

En el lugar del hurto, se recepcionó la denuncia a un masculino mayor de edad, quien expresó que posee un almacén en su finca, expresando que en horas de la madrugada, sintió ruidos en el comercio, constatando que le habían dañado un vidrio, hurtándole algunos objetos.

Se le exhibió los pañales incautados, reconociéndolos como de su propiedad.

Enterado el Fiscal de Turno, dispuso: «Se proceda a la detención, concurra Policía Científica, se incaute los elementos y se le labre acta a los policías aprehensores, y se lo entere nuevamente».

Se realizaron las diligencias ordenadas y enterado nuevamente el Fiscal, dispuso: “libertad de los indagados y sean emplazados sin fecha”. Intervino Seccional 1era.

INGRESARON A LA FINCA TRAS DAÑAR LA PUERTA DEL FONDO

La denunciante, femenina mayor de edad que posee una finca en calle 6 de Abril al 1200, la cual está sin moradores, manifestó que constató que personas extrañas, mediante el daño a una puerta de chapa del fondo, lograron ingresar y hurtarle un Microondas de color negro, marca Cassel y una Garrafa de 13 kg de color azul. Investiga Seccional 5ta.

ROBARON EL MICROONDAS DEL SALÓN COMUNAL DE UNA COOPERATIVA DE VIVIENDAS

Una femenina mayor de edad denunció que, el pasado martes, concurrió a realizar una limpieza al Salón Comunal de una Cooperativa de Viviendas, constatando que personas extrañas, habían hurtado un Microondas de color blanco. Agregó que, no hubo daños en puertas ni ventanas del mismo. Investiga Seccional 5ta.

ENTRÓ A SU CASA COMO SI NADA Y SE ROBÓ EL MONEDERO

La denunciante, femenina mayor de edad, manifestó que se encontraba en su finca en calle Guaraní al 2700, cuando ingresó un masculino, quien le hurtó un monedero de color negro, el cual contenía medicamentos y $ 1.000, dándose a la fuga. Investiga Seccional 2da.

TRES PARLANTES Y DOS CELULARES

Un masculino mayor de edad denunció que, en horas de la tarde del martes, se ausentó de su domicilio ubicado en barrio Caballero, quedando este sin moradores y al regresar, constató que personas extrañas ingresaron por la puerta del fondo y le hurtaron dos parlantes portátiles, tamaño grande, de color negro; un parlante portátil, tamaño chico; un celular marca motorota de color negro y un celular marca Musi, de color rojo y gris. Investiga Seccional 4ta.

HURTO EN OBRA EN CONSTRUCCIÓN

Se denunció por parte de un masculino mayor de edad que, el pasado martes 16, en horas de la mañana, se retiró de la finca en donde está realizando trabajos de reparación, ubicada en calle Artigas al 2000, dejándola cerrada; en la mañana de ayer, a la hora 9:00, constató que la puerta del fondo se encontraba abierta y el hurto de 35 mts. de cable bajo goma, 4 rollos de 60 mts cada uno de 10mm y una conservadora de color azul. Avaluó el perjuicio en $ 7.000. Investiga Seccional 2da.

ALQUILÓ UN AUTO EL 30 DE DICIEMBRE Y NO LO DEVOLVIÓ

En representación de una rentadora de vehículos, un masculino mayor de edad denunció que, el pasado 30 de diciembre, concurrió un masculino al local, quien alquiló por 6 días un automóvil marca Geely, no devolviéndolo hasta la fecha. Investiga Seccional 2da.

DIO ALOJAMIENTO A UN FAMILIAR Y LE ROBÓ MUEBLES Y ELECTRODOMÉSTICOS

Una femenina mayor de edad denunció que, el pasado 31 de diciembre, falleció su madre, quedando en la finca ubicada en barrio Calafí, un familiar; al concurrir el día martes, constató que de la casa falta mobiliario y electrodomésticos varios. Se pudo recabar información de parte de un testigo, quien manifestó que vio al mencionado familiar llevarse mobiliario y electrodomésticos de la finca. Investiga Seccional 2da.

FÁBRICA DE PASTAS DE BARRIO LAZARETO BLANCO DE HURTO

La propietaria de una fábrica de pastas ubicada en barrio Lazareto denunció que, próximo a la hora 14:30 del martes, cerró su negocio y al regresar, a las 7:00 de la mañana de ayer, constató que la oficina se encontraba en completo desorden, y que le habían hurtado una computadora. Presume que, los autores, ingresaron por una ventana que se encontraba abierta. Avaluó el perjuicio en $ 15.000. Investiga Seccional 2da.

NO TRANCÓ EL AUTO Y LE ROBARON LA BATERÍA

Un masculino mayor de edad denunció que, dejó su automóvil Peugeot 205, matrícula GBA 3725, estacionado en calle Vilardebó al 2300, olvidándose de colocar la traba de seguridad, constatando que personas extrañas, le habrían hurtado una batería marca Electrón de 12 voltios y 90 amperes. Investiga Seccional 2da.

HURTO DE VEHÍCULO

Seccional 1era. investiga la denuncia radicada por una femenina mayor de edad, quien manifestó que, en horas de la noche del martes, dejó estacionada en calle Varela al 1100, su motocicleta marca Yumbo Max 110, de color roja, matrícula HLB 202, y al ir a ocuparla, momentos más tarde, constató que se la habían hurtando. Y, la efectuada por otra femenina mayor de edad, la que expresó que, próximo a las 21:00 horas del martes, estacionó su moto Winner Fair, de color gris, matrícula HIY 032, en calle 19 de Abril al 400, y alrededor de las 4:00 de la madrugada, al ir a levantarla, constató que se la misma ya no estaba en el lugar.

En tanto, se denunció que, a las 15:00 horas de ayer, en calle Luís Alberto de Herrera esquina Brasil, se estacionó la motocicleta Yumbo Max 110 cc, matrícula HLB 724, de color gris, la cual, al ir a ser ocupada por su propietaria (denunciante), a las 19:00 horas, no se encontraba en el lugar. Investiga Seccional 2da.

Por su parte, Seccional 3era. recepcionó la denuncia efectuada por una femenina mayor de edad, la que manifestó que próximo a las 9:00 de la mañana de ayer, su hijo concurrió a la finca de familiares en barrio Ceibal, dejando estacionado en el frente su birrodado marca Yumbo Max, 110 cc, matrícula HKD832, de color negro, constatando su hurto, a los 30 minutos. Avaluó el perjuicio en la suma de $ 20.000.

También, un masculino mayor de edad denunció que, en horas de la noche del martes, desde el fondo de su finca en barrio Burton, personas extrañas le hurtaron una motocicleta Yamaha Carrot 50cc, de color gris, matrícula HMG 025. Agregó que, los autores, habrían ingresado por el portón del frente, el cual no posee llave ni candado. Investiga Seccional 4ta.

HURTO DE CELULARES

En barrio Caballero, próximo a la hora 14:25 del martes, en momentos en que una femenina mayor de edad se encontraba dentro de su domicilio, con la puerta abierta, ingresaron dos masculinos y le hurtaron un celular marca Samsung J5, de color blanco.

En tanto, una femenina mayor de edad denunció que, en horas de la tarde del pasado martes, mientras su hijo se encontraba bañando en una piscina en un club deportivo, personas extrañas le hurtaron un celular marca Samsung Galaxy J5, de color negro.

A las 8:00 de la mañana de ayer, una femenina mayor de edad, dejó su celular marca Iphone, modelo 5S, de color rosado, sobre una mesa de un kiosco donde trabaja, ubicado en Avenida Barbieri al 1400, y a la hora 9:00, al ir a ocuparlo, constató que se lo habían hurtado, avaluando el perjuicio en $ 16.000. Investiga dichos hechos, Seccional 2da.

También, en barrio Víctor Lima, fue denunciado el hurto de un celular marca Samsung J7, de color blanco, el cual fue dejado sobre un muro de la finca de la propietaria y denunciante, femenina mayor de edad. Investiga Seccional 5ta.