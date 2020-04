Seguramente los campeonatos podrían ser más cortos, dependiendo de cuando arranquen.

Habrá que ver, es lo que henos venido informando en ediciones anteriores, en relación a lo que se está manejando a través de los dirigentes, tanto de la LS.B, como así también de los clubes a través de contactos virtuales que en algún caso se viene realizando, o también los contactos, y la comunicación también surge a través del grupo de whats app que tiene involucrados a los Neutrales, delegados y/o representantes de las seis instituciones.

Cómo informábamos días atrás, por razones obvias aún no existe ninguna información oficial, todo sigue dependiendo de las medidas sanitarias que se vienen tomando, acerca de las cuales los clubes vienen cumpliendo en forma correcta.

Sin mucho misterio, y según información aportada por integrantes del Cuerpo de Neutrales, en coincidencia con algunos (no todos) los representantes de los clubes, existen dos chances, que son hoy día las que se están manejando en forma muy tranquila y cuidadosa.

Queda muy claro que hay tiempo para decidir, y está bueno que este tema referido a la competencia tanto en Formativas, cómo en Mayores (1ª división) ya se comience a tratar a modo de ganar tiempo.

En concreto, una de las chances sería la de jugar menos partidos, en este caso hablamos de las divisiones Formativas que será lo que primero inicie (cuando se autorice) en la temporada del básquetbol, aquí cabe la chance de jugar menos partidos, para que de esta manera la temporada pueda finalizar en diciembre. De lo contrario, sí el formato de competencia se mantiene (con Litoral de selecciones incluido), queda claro que se deberá jugar en enero, y quizá también en febrero para cumplir con el calendario que estaba fijado originalmente.

Casi idéntico lo que puede suceder en primera división (Mayores), con la salvedad de que aquí los tiempos aún no apremian, y estarían dentro de lo previsto. De todas formas sí el panorama de suspensión total se mantiene, cabría la posibilidad de cortar una rueda, en vez de tres solo jugar dos, realizar el paréntesis de fin de año, y luego tal cual la temporada anterior 2019 – 2020 cerrar el campeonato con las definiciones en serie de play offs semifinales y Final en febrero de 2021.

Así están las cosas, habrá que ver cual será el epílogo, los dirigentes se mantienen en contacto, pero toda resolución, y futura definición del tema por parte del Cuerpo de Neutrales y los clubes, dependerá pura y exclusivamente, de lo que suceda con las medidas actuales adoptadas.