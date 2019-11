Los senadores cabeza de lista del Partido Nacional, Jorge Larrañaga, Álvaro Delgado, Juan Sartori, Javier García y Luis Alberto Heber, junto a Jorge Gandini, estuvieron ayer en Salto y antes ofrecieron una conferencia de prensa, donde brindaron declaraciones acerca de la marcha de la campaña electoral. Tras esto los colorados llegaron y tras saludarse efusivamente, se reunieron todos en el fondo de la casa nacionalista de Salto.

Los cabeza de lista hacen una gira juntos y estuvieron ayer de mañana en Salto

Senadores nacionalistas dijeron que el FA “está mintiendo en la campaña para tratar de ganar”

Los senadores cabeza de lista del Partido Nacional estaban contentos. Llegaron a la conferencia de prensa que ofrecieron en Salto ayer por la mañana en la sede de esa colectividad, con mucho ánimo, aunque sin dar señales de fervor. Muchos militantes los esperaban, al principio afuera del recinto, pero cuando el sol empezó a apretar, los dejaron entrar. A los senadores los acompañaban algunos dirigentes políticos locales y las comitivas que cada legislador trajo con ellos.

Una vez presentados los senadores Álvaro Delgado, Jorge Larrañaga, Javier García, Juan Sartori, Luis Alberto Heber y Jorge Gandini, hablaron sobre la actual campaña electoral y se sacaron una foto en la que aparecieron todos juntos.

Hablaron todos, empezó Delgado agradeciendo el recibimiento y señalando que la del 24 es una jornada histórica, haciendo hincapié en el acuerdo suscrito por los partidos de oposición en el que se comprometieron a generar las condiciones “para poder gobernar en los términos que el país necesita”.

Luego el senador Jorge Larrañaga sostuvo con su particular impronta que se “sorprendía de los dichos del candidato Daniel Martínez reconociendo que hay más de 1 millón de personas que tienen miedo” y que “digan eso cuando antes me dijeron que el miedo no es la forma” en alusión al slogan contra la reforma por él impulsada en materia de seguridad, “al menos llama la atención”.

No obstante, al ser consultado sobre los procesos de renovación internos que tiene el Partido Nacional y sobre cómo esos cuadros encararán discusiones parlamentarias como el presupuesto, enmarcados en una coalición multicolor, el que habló fue Juan Sartori quien sostuvo que “la renovación sí se está dando en el Partido Nacional y no en el Frente Amplio donde nos proponen más de lo mismo, después las ideas que Daniel Martínez tenía quedaron por el camino cuando intervinieron su campaña, que además es una forma de intervenir el futuro gobierno que no va a ser del Frente Amplio”.

Señalo que “no podemos volver a políticas que llevaron al sector agropecuario a estar deprimido, a una política exterior ideologizada donde creen que lo de Venezuela no es una dictadura. Y nosotros tenemos un partido como ustedes lo ven, que a pesar de las diferencias sabe estar unido y es absolutamente complementario”.

Por otro lado, el senador Luis Alberto Heber manifestó que desde el Frente Amplio se está haciendo campaña “desde la mentira”. “Se está diciendo que vamos a poner impuesto a los sueldos, que le vamos a sacar el plato de comida a la gente que recibe beneficios en el Mides, se está diciendo que nosotros no vamos a generar más cooperativas de viviendas, y eso es lo que están llevando a los medios, cuando lo que tenemos que preguntarnos, es, ¿por qué tanta desesperación?”, enfatizó Heber.

El líder de la Lista 71 del Partido Nacional dijo que “cuando a nosotros nos tocó perder en dos oportunidades el balotaje en otras elecciones, no tuvimos que recorrer a la mentira para ganar ningún voto, ¿cuál es la razón que le da tanta desesperación a la gente del Frente Amplio sobre esta situación de que se puede perder?”.

E insistió diciendo “¿tienen temor a perder el poder, o tienen temor a que investiguemos todo lo que no nos dejaron investigar y que ahora sí lo vamos a hacer?”.

Luego de las declaraciones ante la prensa el equipo de senadores del Partido Nacional realizó un acto en el patio interno de la sede nacionalista, con el fin de hablar para todos los presentes. Allí también estuvieron dirigentes del Partido Colorado.