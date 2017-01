Los hombres fueron heridos con armas blancas, en hechos distintos; uno no tenía bebidas para darle a los agresores, y el otro se negó a entregarles dinero.

HOMBRE HERIDO CON MACHETE

Personal policial concurrió a barrio La Amarilla, entrevistando a un individuo mayor de edad, quien manifestó que, dos masculinos le solicitaron “algo para tomar” y al no tener nada que ofrecerles, éstos le produjeron un corte en el brazo derecho, con un machete, que le provocó un abundante sangrado.

Se procedió al traslado de la víctima al nosocomio local, el cual presentaba aliento alcohólico, convulsionando en el trayecto. Se le diagnosticó: “herida cortante antebrazo derecho, se sutura, no otras lesiones”.

La víctima manifestó que no deseaba realizar la denuncia.

Intervino Seccional 2da.

SE NEGÓ A DARLES DINERO Y LO HIRIERON EN EL TÓRAX CON UN ARMA BLANCA

En el día de ayer, se recibió un llamado por parte de personal policial que se encontraba realizando el Servicio 222 en la Emergencia del Hospital Departamental de Salto, debido al ingreso de un masculino mayor de edad, quien al ser visto por la médica de guardia, fue diagnosticado: “herido de arma blanca en zona de tórax”. El hombre expresó al ser averiguado, que dos individuos concurrieron a su domicilio, solicitándole dinero, y ante la negativa, lo agredieron con un arma blanca, siendo trasladado en una motocicleta, por una vecina.

El herido no quiso realizar denuncia al respecto. Consultada la Juez de 4to. Turno, dispuso: “Enterada y no antecedentes”.

Intervino Seccional 2da.