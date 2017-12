Un masculino mayor de edad denunció que, a la hora 16:00 del pasado viernes, se encontraba en la parada de ómnibus del Obelisco, en Avenida Batlle casi Rodó, cuando se detuvo un masculino que conducía un automóvil, cree recordar que un Volkswagen Gol de color gris, quien le consultó hacía dónde iba; al responderle que a Rincón de Valentín, se ofreció a llevarlo, diciéndole que él se dirigía a Paso Potrero.

Luego de subir al automóvil, el conductor lo invitó a tomar bebidas alcohólicas, manifestándole el denunciante que no tomaba, continuando el viaje.

Al pasar el Destacamento de la Policía Nacional de Tránsito (ex Caminera), el conductor le dijo que el viaje no era gratis, que él se dedicaba a realizar fletes, y que lo iba a llevar hasta San Gregorio -en ruta 31 Km 16- donde debía abonarle $ 1.700; ante dicha situación, el acompañante le solicitó que detuviera el automóvil porque se iba a bajar, pero el desconocido tenía la puerta trabada y hasta que no le pagó lo solicitado, no le permitió bajar.

Una vez que lo pudo hacer, se percató de que le había sustraído su billetera, la que contenía documentos personales y la suma de $ 10.700. Investiga Seccional 6ta.

VIO CÓMO EL LADRÓN ENTRÓ Y SE LLEVÓ UNA CHAPA DE ZINC

Una femenina mayor de edad denunció que, en el día de ayer, próximo a la hora 02:30, se encontraba en su finca de calle Patulé al 2100, cuando observó que un masculino ingresó a su predio y le hurtó una chapa de zinc de 2 metros de largo. No avaluó el perjuicio. Investiga Seccional 3era.

ROBARON UNA BOLSA DE PORTLAND

Próximo a las 3:00 de la madrugada de ayer, una femenina mayor de edad denunció que, divisó a un masculino en el muro de su finca de barrio Horacio Quiroga, constatando que le había hurtado 3 bolsas de portland.

Avaluó el perjuicio en la suma de $ 600. Intervino Seccional 3era.

HURTO DE VEHÍCULO

A la hora 13:30 del viernes, la denunciante dejó estacionada frente a su domicilio en barrio Baltasar Brum, su motocicleta marca Winner, modelo Fair, matrícula HIX079, de color roja y negra, y al ir a ocuparla a la hora 18:30, constató su hurto.

Avaluó el perjuicio en $ 10.000. Investiga Seccional 5ta.

LLEGÓ A SU CASA Y SE ENCONTRÓ CON GENTE ADENTRO

La denunciante, una femenina mayor de edad, se retiró de su domicilio de barrio Cerro, a las 14:40 horas del pasado viernes, el que quedó sin moradores; una hora más tarde, al regresar, ingresó y escuchó voces en uno de los dormitorios, por lo que salió del lugar y llamó a la Policía y familiares.

Se realizó una inspección, constatándose que una reja de la finca había sido forzada, el dormitorio se encontraba en completo desorden, y además, la falta de un par de sandalias y un par de championes.

Los autores del hecho no fueron localizados, pero se encontraron bolsas con limones y naranjas que no pertenecían a la finca.

No se avaluó el perjuicio. Concurrió al lugar personal de la Policía Científica, realizando el relevamiento correspondiente. Investiga Seccional 5ta.